Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio ottengono un nuovo premio

Grandi notizie dagli Stati Uniti per Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio. Le due top di gamma delle celebre vetture della casa automobilistica del Biscione sono state premiate nelle rispettive categorie in occasione dei Car and Driver Editors’ Choice. Si tratta del quinto anno consecutivo che le due auto dello storico marchio milanese ottengono questo prestigioso riconoscimento.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: per il quinto anno consecutivo premiate ai Car and Driver Editors’ Choice

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio dunque si confermano come due eccellenze grazie agli standard elevati che caratterizzano queste auto e che vengono riconosciuti dagli addetti ai lavori anche negli Stati Uniti. Ovviamente molto soddisfatto di questo premio il numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato che ha diffuso la notizia sui suoi social non nascondendo la soddisfazione per la grande notizia che arriva per Alfa Romeo dagli Stati Uniti.

L’elenco 2022 Car and Driver Editors’ Choice copre 116 veicoli in 37 segmenti di mercato, selezionati tra più di 400 modelli che gli editori della pubblicazione hanno testato. Segnaliamo che Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio non sono le uniche auto del gruppo Stellantis a ricevere nel 2022 questo premio. Anche Jeep Grand Cherokee e Grand Cherokee L hanno ottenuto nelle rispettive categorie il medesimo riconoscimento. Stessa sorte è toccata anche al minivan Chrysler Pacifica e ai pickup Ram 1500, 2500, 3500, e 1500 TRX.

Sicuramente questo è l’ennesima conferma del buon lavoro svolto da tecnici e ingegneri del Biscione con queste auto. Ricordiamo che Imparato e il suo team cercheranno nei prossimi anni di migliorare ulteriormente l’immagine e la reputazione di Alfa Romeo e ovviamente un premio di questo tipo non fa che agevolare il loro compito.

