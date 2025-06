Alfa Romeo: forse saranno 5 le nuove auto che vedremo nei prossimi anni

Potrebbero essere fino a 5 le nuove auto che arricchiranno la gamma di Alfa Romeo nei prossimi anni. Sicuro l’arrivo delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia confermate dal numero uno della casa automobilistica del biscione Santo Ficili. Non è chiaro al momento quale delle due arriverà per prima. Se per un lungo periodo si pensava che sarebbe stata la nuova Stelvio che avrebbe dovuto debuttare nel 2025 adesso le cose sembrano essere cambiate e non si esclude che alla fine possa essere la nuova Giulia a vedere la luce per prima.

Ecco quali dovrebbero essere le 5 nuove auto che arricchiranno la gamma di Alfa Romeo nei prossimi anni

Infatti la nuova Alfa Romeo Stelvio è in ritardo a causa delle difficoltà ad implementare i motori termici nella nuova piattaforma STLA Large e anche per alcune piccole modifiche estetiche. Di conseguenza il suo debutto potrebbe avvenire nel 2027 mentre quello della nuova Giulia parrebbe confermato nel 2026 ma al momento comunque si attendono notizie ufficiali da parte della casa automobilistica milanese. Ad ogni modo la nuova Stelvio dovrebbe aumentare di qualche cm le sue dimensioni usare la piattaforma STLA Large e venire prodotta a Cassino. Lo stile sarà più vicino a quello di un SUV coupè con elementi di design visti nella nuova Junior come la targa centrale lo scudetto chiuso e la firma luminosa a V al posteriore.

Nella gamma di motori ci saranno versioni elettriche al 100 per cento e versioni termiche. Non è chiaro se ci saranno termiche pure ma sembrebbe di no. Anche la nuova Alfa Romeo Giulia cambierà molto rispetto al modello attuale con un design da berlina fastback anche lei con elementi visti in Junior coda tronca e firma luminosa a V. In entrambe le auto saranno disponibili versioni Quadrifoglio molto potenti forse intorno ai 1000 cavalli di potenza.

Un altro modello che sembra ormai destinato a entrare nei piani futuri di Alfa Romeo è la prossima generazione del Tonale. Secondo le indiscrezioni più accreditate, il debutto potrebbe avvenire nel 2027, anche se altre fonti parlano del 2028. In ogni caso, si tratterà di un’evoluzione significativa rispetto all’attuale versione lanciata nel 2022. A livello stilistico, il nuovo Tonale presenterà un design profondamente rinnovato, in linea con il linguaggio estetico che Alfa Romeo sta progressivamente adottando. La piattaforma tecnica sarà la STLA Medium del gruppo Stellantis, già pensata per ospitare propulsori elettrici e ibridi avanzati, e la produzione dovrebbe rimanere in Italia, confermando l’importanza del modello per l’industria nazionale. Tuttavia, alcuni osservatori ipotizzano che l’auto possa non essere un vero e proprio “nuovo Tonale”, ma un progetto così diverso da meritare un nome del tutto inedito. Al momento, però, non esistono conferme ufficiali in merito a questa possibilità.

Altro modello molto chiaccherato è la E-Jet, il soprannome dato ad una futura auto di segmento E che dovrebbe arrivare tra il 2027 e il 2028 sulla versione allungata della piattafoma STLA Large e che potrebbe essere la prima Alfa Romeo a venire prodotta negli Stati Uniti nello stesso stabilimento di Jeep Grand Cherokee. Si tratterà di un SUV sui generis dal carattere molto sportivo con assetto ribassato qualcosa tipo Ferrari Purosangue per intenderci. Il modello è stato già sviluppato da tempo, l’EX Ceo Imparato parlandone ha detto che si tratterà di un qualcosa di mai visto. Ovviamente si aspetta l’ok da parte del nuovo numero uno del gruppo Stellantis l’amministratore delegato Antonio Filosa.

Questi al momento sono i 4 modelli quasi certi di arrivare nella gamma del brand italiano. Oltre a questi ce ne sarebbe un quinto di cui si vocifera ma che non sappiamo se effettivamente rientra nei piani del Biscione dato che al momento notizie ufficiali non ve ne sono ma solo voci di corridoio. Si tratterebbe di un modello lungo circa 4,3 metri che verrebbe prodotto a Pomigliano su piattaforma STLA Small e che si andrebbe a collocare tra Junior e Tonale nell’attuale gamma di Alfa Romeo.

Questo modello potrebbe adottare un nome che ha già fatto parte della gamma del marchio premium come ad esempio una nuova Alfa Romeo Alfetta o Giulietta. Anche in questo caso si tratterebbe di un mix tra un crossover e una berlina una sorta di fastback con un’impostazione simile a quella della nuova Giulia ma con dimensioni ridotte. Potrebbero essere dunque queste le future 5 vetture della gamma del biscione che si andranno ad aggiungere alla Junior componendo una gamma perfetta per fare bene un po’ ovunque conquistando preziose quote di mercato e rendendo la casa milanese il vero e unico brand premium globale del gruppo Stellantis. Vedremo dunque se nei prossimi mesi con il nuovo piano industriale di Stellantis che sarà annunciato dal numero uno del gruppo l’amministratore delegato Antonio Filosa arriveranno conferme o smentite a questi nuovi modelli del biscione di cui vi abbiamo appena parlato.