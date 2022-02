Fiat torna leader del mercato in Argentina dopo 8 anni

Il 2022 si è aperto nel migliore dei modi per il marchio Fiat in Argentina. La principale casa automobilistica italiana ha chiuso il primo mese del nuovo anno come leader assoluto del mercato auto del paese latino americano. Era da tempo che la casa italiana non riusciva ad essere leder di mercato in quel paese in un mese. L’ultima volta era accaduto nel 2014 quando a luglio il marchio di Torino era riuscita a salire sul gradino più alto del podio.

Fiat sale sul gradino più alto delle vendite in Argentina a gennaio 2022

Nel 2021 Fiat era riuscita tutti i mesi con la berlina Cronos a fregiarsi del titolo di vettura più venduta in Argentina. Tuttavia nelle immatricolazioni complessive la casa italiana ha chiuso l’anno al terzo posto. Il 2022 però sembra essere iniziato nel migliore dei modi. Questo risultato di gennaio, arrivato grazie agli ottimi risultati conseguiti da vetture quali Cronos, Argo, Mobi, Strada e Toro, lascia presagire che il 2022 possa essere un anno assai migliore rispetto al 2021 in Argentina.

Con 6.076 unità immatricolate, la berlina Fiat Cronos a gennaio per il 19 esimo mese consecutivo è risultata essere l’auto più venduta in assoluto in quel paese. Si tratta di un risultato straordinario se si pensa che da sola la berlina rappresenta una quota del 14,8 per cento della quota di mercato delle auto in quel paese.

Molto bene le cose sono andate anche per le altre auto di Fiat. La situazione dovrebbe migliorare ulteriormente nei prossimi mesi quando in quel mercato farà il suo debutto anche il SUV compatto Pulse che in Brasile sta ottenendo ottimi risultati. Ovviamente di tutto ciò ne benefica anche la produzione dello stabilimento Stellantis di Ferreyra vicino la città di Cordoba in Argentina che nell’ultimo anno ha visto aumentare la sua produzione del 108 per cento.

Ti potrebbe interessare: FIAT e Abarth: ecco quanti veicoli hanno venduto in Spagna nel 2021