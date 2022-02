Alfa Romeo Brennero: ecco quando potrebbe debuttare

Alfa Romeo Brennero dovrebbe essere il nome del B-SUV che la casa automobilistica del Biscione presenterà come secondo modello del suo rilancio dopo che il prossimo 8 febbraio sarà svelato Alfa Romeo Tonale. Usiamo il condizionale in quanto ancora il nome non è stato ufficializzato e quindi non si escludono sorprese.

Come sappiamo, il B-SUV sarà prodotto in Polonia su piattaforma CMP e sarà molto probabilmente la prima auto dello storico marchio milanese ad avere una versione completamente elettrica. Il luogo scelto per la sua produzione è Tychy dove il veicolo sarà prodotto insieme ai futuri Jeep e Fiat B-SUV.

Ecco quale dovrebbe essere il mese del 2023 in cui assisteremo al debutto di Alfa Romeo Brennero

In tanti si domandano quando questo atteso modello del Biscione debutterà. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dai soliti bene informati, Alfa Romeo Brennero potrebbe fare il suo debutto nel mese di ottobre del 2023. Subito dopo dovrebbe partire la sua produzione a Tychy in Polonia e la commercializzazione avverrà agli inizi del 2024. Quando il SUV arriverà in concessionaria, i prezzi dovrebbero partire da circa 25 mila euro per le versioni a benzina, ma su questo meglio aspettare notizie ufficiali che arriveranno poco prima dell’avvio delle sue vendite.

Per quanto riguarda i numeri di vendita che questo modello potrebbe garantire, si vocifera di cifre che vanno tra le 50 e le 100 mila unità all’anno. Sicuramente nei prossimi mesi avremo maggiori informazioni su questo SUV considerato come uno dei veicoli più importanti per il futuro dello storico marchio milanese.

Infatti solo con il successo di questo modello e di Alfa Romeo Tonale il Biscione potrà tornare a pensare di riportare sul mercato modelli più consoni alla sua storia e al suo DNA come auto sportive e berline come ad esempio GTV, Duetto e Alfetta.

Forse già in fase di presentazione di Alfa Romeo Tonale potrebbe trapelare qualche nuova informazione su questo modello. In ogni caso il prossimo 1 marzo dovremmo conoscere nel dettaglio il piano di rilancio di Alfa Romeo e sapere esattamente quando questo atteso SUV arriverà effettivamente sul mercato, oltre ovviamente a conoscere altri dettagli relativi alle sue caratteristiche.

