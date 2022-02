Alfa Romeo: nel suo futuro anche auto sportive

La più grande paura che hanno molti tra i fan di Alfa Romeo è che la casa automobilistica del Biscione in futuro decida di puntare solo su SUV e Crossover per far aumentare le immatricolazioni cavalcando la moda di questi ultimi anni al pari di quanto stanno facendo molte altre case automobilistiche che in questi mesi hanno annunciato l’addio a famose berline e auto sportive a causa del forte calo delle vendite.

Jean-Philippe Imparato è stato chiaro: nel futuro di Alfa Romeo ci sarà ancora spazio per le auto sportive

Ma in realtà chi teme questo triste epilogo per lo storico marchio milanese non si deve preoccupare. Il nuovo numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato è stato chiaro in proposito. Il CEO negli scorsi mesi parlando con la stampa ha detto chiaro e tondo che nonostante i prossimi lanci di Alfa Romeo saranno due SUV, Tonale e Brennero, in futuro la gamma del Biscione potrà ancora contare su berline e auto sportive al pari di quanto avvenuto sempre nel corso della sua lunga storia.

Alfa Romeo deve fare i conti con il suo glorioso passato e in quanto tale non può pensare solo a lanciare auto che possano far aumentare le vendite a discapito di quella che è la tradizione e il DNA del marchio premium del gruppo Stellantis. In futuro dunque ci sarà spazio per il ritorno di modelli mitici come GTV e Duetto.

Inoltre è stata confermata la seconda generazione di Giulia che avrà caratteristiche ancora più estreme rispetto al modello attuale. Non è ancora chiaro se ci sarà il ritorno di una Giulietta ma secondo alcuni le speranze ci sono. Insomma la futura gamma del Biscione sarà ricca e variegata e ci saranno auto per tutti i gusti.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio ottengono un nuovo premio