Fiat Pulse è stata la grande novità della principale casa automobilistica italiana per quanto concerne il 2021. Il SUV compatto dopo l’anteprima al Grande Fratello brasiliano e il debutto ufficiale a settembre è arrivato nelle concessionarie già a novembre e ha iniziato il 2022 già come quinto SUV più venduto.

Dopo appena 3 mesi di presenza sul mercato Fiat Pulse è già il quinto SUV più venduto in Brasile

Il modello di Fiat ha totalizzato esattamente 3.192 immatricolazioni a gennaio e ha lasciato dietro di sé vetture del calibro di Chevrolet Tracker, Nissan Kicks, Volkswagen Nivus e Toyota Cross, concorrenti che sono tutti entrati tra i dieci SUV più venduti nel 2021. I SUV hanno rappresentato con 46.800 unità immatricolate a gennaio in Brasile, il 50,8 per cento delle autovetture e il 40 per cento del mercato totale che comprende anche i veicoli commerciali leggeri.

La leadership tra i SUV in Brasile nel mese è stata della Jeep Renegade, con 5.000 immatricolazioni, seguita a ruota dal fratello maggiore, la Compass, che ha accumulato 4.900 consegne, sia prima che seconda anche nel 2021.In terza posizione compare la Hyundai Creta recentemente aggiornata davanti alla Volkswagen T-Cross, con quasi 3.800 unità. Fiat Pulse è stata inoltre la nona vettura più venduta in assoluto nel mese di gennaio in Brasile.

Secondo gli addetti ai lavori le possibilità che Fiat Pulse nei prossimi mesi faccia ancora meglio e possa addirittura arrivare a dominare il segmento dei SUV in Brasile sono elevate. Vedremo se davvero le cose andranno così. Nel frattempo Fiat si gode il successo del suo modello che le consentirà di aumentare ulteriormente il suo vantaggio sulle principali rivali come leader di mercato in Brasile.

Ricordiamo infine che nella seconda metà dell’anno dovrebbe arrivare anche la versione Abarth a dare manforte alle vendite del modello di Fiat. Questo poi sarà affiancato da un altro SUV questa volta dalle sembianze più sportive che si chiamerà Fiat Fastback e che proverà a dare serio filo da torcere a rivali del calibro di Volkswagen Nivus. Con questi due SUV insieme sembra scontato che Fiat possa aspirare a dominare il segmento dei SUV in Brasile e più in generale in tutta l’America Latina per diversi anni.

