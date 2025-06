Accordo tra Serbia e Cina: nuove risorse per i veicoli elettrici di Stellantis

La Serbia ha ottenuto un importante via libera dalla Cina per accelerare le forniture di minerali critici fondamentali nella produzione di veicoli elettrici, favorendo direttamente la fabbrica Stellantis di Kragujevac, fulcro industriale del Paese. A comunicarlo è stato il presidente serbo Aleksandar Vucic proprio ieri, sottolineando l’impegno personale del presidente cinese Xi Jinping nel facilitare le procedure di esportazione.

La notizia, riportata da Bloomberg, arriva in un momento delicato per il settore automotive globale, alle prese con stretti vincoli imposti da Pechino sull’export di terre rare e materiali strategici come litio e cobalto, indispensabili per la realizzazione di batterie e componentistica elettronica nei veicoli a zero emissioni.

Lo stabilimento Stellantis di Kragujevac, attivo dal 2012, è oggi un polo produttivo chiave per l’elettrificazione in Europa dell’Est. Qui nascono modelli come la Fiat Grande Panda e la Citroen C3 elettrica, veicoli destinati al mercato europeo e non solo. Tuttavia, la scarsità di materie prime aveva recentemente rallentato la catena produttiva, spingendo Stellantis a chiedere un intervento governativo.

Grazie ai solidi rapporti diplomatici con Pechino, la Serbia ha ottenuto una corsia preferenziale per le forniture. In una lettera ufficiale, Xi Jinping ha dichiarato di aver incaricato le autorità competenti di “velocizzare le autorizzazioni” per le spedizioni destinate alla Serbia, chiarendo che le restrizioni cinesi non riguardano Paesi considerati alleati, come appunto Belgrado.

Questa intesa strategica tra Belgrado e Pechino potrebbe avere ricadute significative non solo sull’economia serba, ma anche sul panorama elettrificato europeo. Un flusso più regolare di minerali consente a Stellantis di mantenere una produzione stabile, riducendo potenzialmente i costi dei veicoli elettrici e aumentando l’attrattività di modelli accessibili come la Grande Panda. Inoltre, lo stabilimento di Kragujevac, che impiega migliaia di lavoratori e rappresenta un asset strategico per le esportazioni nazionali, rafforza il proprio ruolo come hub per la mobilità elettrica nell’area balcanica.

La Cina, leader nella raffinazione e fornitura di terre rare, esercita un’influenza determinante sul mercato globale. L’accordo tra Serbia e Cina potrebbe diventare un modello di cooperazione bilaterale in grado di ispirare altri Paesi in cerca di approvvigionamenti più sicuri.