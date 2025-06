Alfa Romeo Junior con la targa laterale: è la versione giapponese

Alfa Romeo Junior nei giorni scorsi ha fatto il suo debutto in Giappone, come vi abbiamo scritto in un altro nostro articolo. Il SUV compatto nuova entry level di Alfa Romeo dunque continua ad espandere la sua presenza nel mondo con l’obiettivo di incrementare ulteriormente le vendite che già hanno superato abbondantemente quota 42.000.

Alfa Romeo Junior: in Giappone viene venduta con targa laterale

A proposito di Alfa Romeo Junior, oggi vi vogliamo mostrare alcune immagini provenienti dal Giappone che mostrano la versione per quel mercato del modello. Spicca la presenza della targa laterale che rappresenta una evidente differenza con la versione europea dove invece la targa è al centro. Questo a causa delle nuove norme previste dall‘Unione Europea che per motivi di sicurezza ha obbligato le case automobilistiche a inserire centralmente la targa nei propri veicoli. Questo allo scopo di proteggere maggiormente i pedoni. In questo modo però è venuta meno una delle caratteristiche tipiche delle auto di Alfa Romeo che in passato avevano tutte la targa laterale.

In Giappone non esiste una normativa che imponga il posizionamento centrale della targa anteriore. Per questo motivo, Alfa Romeo ha deciso di inviare le sue Alfa Romeo Junior con la targa collocata sul lato sinistro del paraurti anteriore. Questo dettaglio insolito colpisce l’occhio, soprattutto perché siamo abituati a vedere la Junior sulle strade italiane ed europee con la targa frontale sistemata sotto lo storico scudetto centrale. L’adozione di questa configurazione asimmetrica, seppur lecita in Giappone, rappresenta una novità che sottolinea l’adattamento del design alle regole e alle preferenze locali senza snaturare l’identità del modello.

Sicuramente questa versione di Alfa Romeo Junior piacerà maggiormente ai fan più puristi del biscione che avevano storto il naso quando erano apparse le prime immagini del modello per l’Europa con targa centrale. Ricordiamo che la stessa sorte dovrebbe toccare a tutte le altre auto del biscione in Europa anche se qualcuno aveva ipotizzato una deroga per la futura Alfa Romeo Giulia ma a nostro avviso è assai difficile che questa deroga possa essere consentita.