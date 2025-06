Chrysler: il brand americano ha un nuovo testimonial

L’ex stella del football universitario e quarterback della NFL Dillon Gabriel ha stretto una partnership con il marchio Chrysler e con il suo pluripremiato minivan Chrysler Pacifica, si tratta di uno dei suoi primi accordi di endorsement come atleta della NFL. Scelto al terzo giro del draft NFL 2025 dai Cleveland Browns, Gabriel è noto per essere sceso in campo con la sua Chrysler Pacifica circondato dai suoi compagni di squadra degli Oregon Ducks dopo le partite durante la sua carriera universitaria, a dimostrazione della sua passione per questo veicolo.

“Siamo entusiasti che Dillon abbia scelto il minivan Pacifica come suo veicolo personale”, ha dichiarato Chris Feuell, CEO del marchio Chrysler. “Dillon potrebbe guidare praticamente qualsiasi cosa desideri e siamo onorati che abbia scelto la Pacifica, leader del segmento, che offre la sicurezza, il comfort e lo stile di cui ha bisogno per viaggiare con i suoi compagni di squadra, oltre all’opportunità di creare ricordi indelebili lungo il percorso. Siamo orgogliosi di continuare a supportare il percorso di Dillon all’inizio della sua carriera nella NFL e di costruire legami con i suoi compagni di squadra”.

Dillon Gabriel, che ha fatto notizia durante la sua carriera universitaria con prestazioni eccezionali a UCF, Oklahoma e Oregon, è ampiamente ammirato non solo per il suo atletismo, ma anche per la sua umiltà, generosità e un forte senso di squadra. Noto per il suo impegno costante per i compagni di squadra, a volte letteralmente, Gabriel si affidava alla sua Chrysler Pacifica per unire le persone, trasformando i viaggi di routine in esperienze di unione.

Dillon Gabriel ha condiviso per la prima volta il suo entusiasmo per la Pacifica durante un’intervista con Guy Haberman del Big Ten Network lo scorso anno, condotta opportunamente all’interno del veicolo stesso. Da allora, la Pacifica è diventata il simbolo del suo percorso, supportando non solo la sua spinta fisica, ma anche la sua ricerca di connessione, comfort e leadership.

“Mi piace sempre scherzare sul fatto che sono fatto per stare comodo”, ha detto Gabriel. “Inoltre, considerando l’assicurazione, il costo e la possibilità di avere spazio per altre persone, ho sempre amato il minivan, quindi cerco di sfruttarlo a mio vantaggio. Penso che la parte bella sia che, al liceo, si fanno questi viaggi insieme, che sia in un altro stato, in aereo, in hotel, sono cose che si ricordano per tutta la vita. Ma anche quando non sono obbligatorie, come fare un giro in auto per andare a mangiare un boccone o anche quando ci si prende una pausa, si condivide l’auto perché il viaggio è più lungo, quindi, considerando tutto questo, penso che avere un veicolo che possa ospitare tutti sia un vantaggio.”

Chrysler ha festeggiato il suo centesimo anniversario il 6 giugno e ha dato il via a una serie di celebrazioni che continueranno per tutta l’estate. Per onorare l’importante traguardo, il marchio ha svelato una versione speciale della Pacifica Buzz, realizzata appositamente per il centenario. Inoltre, Chrysler ha lanciato una serie di sette episodi pubblicati sui social media, pensati per ripercorrere e valorizzare i momenti più significativi dei suoi 100 anni di storia, dall’innovazione tecnica al design iconico. Un omaggio che unisce tradizione e futuro in un’estate tutta dedicata al marchio.