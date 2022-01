Alfa Romeo Tonale: mostrati in un video trilobo e scudetto

Un nuovo video apparso nei canali ufficiali di Alfa Romeo sui social negli scorsi minuti mostra nuovi particolare relativi ad Alfa Romeo Tonale. Il SUV di segmento C debutterà ad Arese il prossimo 8 febbraio. La presentazione potrà essere seguita quel giorno a partire dalle ore 15 in diretta streaming sul sito ufficiale della casa automobilistica del Biscione. Il nuovo video teaser della durata di pochi secondi mostra come sarà una parte della zona anteriore di Tonale.

In un video trilobo e scudetto di Alfa Romeo Tonale

Più precisamente mostra scudo e trilobo di Alfa Romeo Tonale. Il modello sarà prodotto a Pomigliano entro la fine del mese di marzo. Le vendite si apriranno agli inizi di giugno. I prezzi, gli allestimenti e altri dettagli legati alla vendita del veicolo si conosceranno alcuni giorni prima dell’avvio della sua commercializzazione.

Il modello nel frattempo continua i suoi test che sembrano essere a buon punto. Le foto spia più recenti mostrano che il modello ha già la carrozzeria definitiva e le coperture sono sempre di meno. Alfa Romeo Tonale avrà una lunghezza intorno ai 450 cm e i suoi rivali saranno modelli del calibro di Mercedes GLA, BMW X1 e Audi Q3.

Gli interni saranno sportivi ma lussuosi. La tecnologia sarà abbandonante come mai prima d’ora in una vettura della casa automobilistica milanese. La gamma dei motori prevede versioni diesel, benzina e ibride. La top di gamma sarà una PHEV con 240 cavalli di potenza.

Nei prossimi giorni nuovi dettagli sul futuro SUV di Alfa Romeo emergeranno sicuramente. Da qui a quando il modello sarà svelato Alfa Romeo mostrerà ulteriori teaser in cui il SUV sarà mostrato pezzo dopo pezzo.

Alfa Romeo Tonale è atteso particolarmente da appassionati e addetti ai lavori in quanto considerato modello della svolta per lo storico marchio del Biscione che con esso dovrebbe sensibilmente aumentare le sue vendite a livello globale ed in particolare in Europa. Si prevede che circa 100 mila unità del modello saranno prodotte ogni anno a Pomigliano.

