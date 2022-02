Fiat Panda: a gennaio si conferma leader in Italia

Un altro anno è cominciato ma in Italia almeno per quello che concerne il mercato delle auto tutto sembra essere immutato. Anche nel mese di gennaio che si è chiuso da un paio di giorni Fiat Panda è risultata essere l’auto più venduta nel nostro paese come del resto avviene ormai da molti anni a questa parte. La vettura di Fiat si conferma la più popolare tra gli italiani grazie ad un rapporto qualità prezzo che probabilmente non ha eguali attualmente nel mercato auto italiano.

Fiat Panda: anche a gennaio è leader delle vendite di auto nel nostro paese

In totale in Italia a gennaio 2022 sono state 9.466 le unità vendute di Fiat Panda. La vettura della casa di Torino ancora una volta ha stracciato la concorrenza. Infatti le avversarie più vicine sono comunque distanziate di molte unità dalla vettura di Fiat. Questa però registra un calo di oltre il 23 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Dietro Fiat Panda troviamo al secondo posto Dacia Sandero con 4.012 unità meno della metà di quelle dell’auto di Fiat. Ford Puma è terza, esce dal podio per la prima volta dopo molti mesi Lancia Ypsilon. Ricordiamo che la vettura di Lancia è al centro di numerose indiscrezioni dopo che il CEO di Lancia ha confermato l’arrivo di una nuova generazione nel 2024.

Questa auto sarà però completamente diversa dal modello attuale e sarà solo elettrica. Insomma l’auto avrà una sorte simile a quella di Fiat Panda che nei prossimi anni si trasformerà completamente e darà origine ad una famiglia di auto elettriche con presenze nei segmenti B e C del mercato e l’addio al segmento A.

Quello che in tanti si domandano a proposito del futuro di Panda e se l’auto dopo tutte queste trasformazioni riuscirà ancora ad essere un’auto popolare come il modello attuale che nonostante sia sul mercato da tantissimo tempo continua a macinare immatricolazioni. Secondo il capo globale di Fiat Oliver Francois la risposta è affermativa. Panda infatti avrà il compito di rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti con prezzi alla portata di tutte le tasche.

