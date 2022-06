Alfa Romeo elettriche, Ferrari Purosangue: le migliori news della settimana

Bentornati su ClubAlfa.it per un nuovo appuntamento con la nostra rubrica domenicale dedicata alle migliori news della settimana che si avvia alla conclusione. In questi ultimi sette giorni abbiamo registrato tantissime notizie legate al mondo Alfa Romeo, al gruppo Stellantis ed a tutto il mondo delle quattro ruote italiano.

Prima di procedere oltre, vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social per continuare ad essere sempre aggiornati in tempo reale sulle novità di Alfa Romeo e su tutti i marchi del gruppo Stellantis. Trovate le news di ClubAlfa.it su Facebook e Twitter e sul nostro canale Telegram. Potete seguirci anche su Instagram con il nostro account ufficiale che offre ogni giorno immagini nuove a tema Alfa Romeo. È possibile seguire le news di ClubAlfa.it anche su Filpboard, sia in versione web che tramite app dedicata.

Ricordiamo che le news di ClubAlfa.it sono disponibili anche tramite Google News, l’applicazione di Google per dispositivi Android, iPhone, iPad e web. Per essere certi di seguire tutti gli aggiornamenti quotidiani pubblicati dal sito, cliccate sul link qui di sopra e, dopo aver effettuato il login con il vostro account Google, cliccate sulla stella del tasto “Segui”.

Alfa Romeo

Il futuro di Alfa Romeo sarà elettrico. Nel corso dei prossimi anni, il marchio potrà contare su diverse novità a zero emissioni che andranno ad arricchire, in misura significativa, la gamma. Secondo le prime informazioni, le Alfa Romeo elettriche potrebbero essere caratterizzate da un cambio di look, con nuove soluzioni in grado di differenziarle dal resto della gamma.

Il nuovo Alfa Romeo Tonale è oramai disponibile sul mercato italiano. In questi giorni, infatti, si è conclusa la private preview del Tonale che ora sarà disponibile in tutte le concessionarie del marchio italiano con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo di primissimo piano sul mercato nel corso del prossimo futuro.

In attesa del debutto ufficiale, un render anticipa il possibile design dell’Alfa Romeo Tonale Coupé:

Come noto, il nuovo Alfa Romeo Tonale sarà la base di partenza di un SUV Dodge. Nel frattempo, anche l’Alfa Romeo Giulia potrebbe diventare la base di una berlina di Dodge con l’obiettivo di arricchire ulteriormente la gamma del marchio americano sfruttando al massimo le sinergie del gruppo Stellantis.

Alfa Romeo punta a registrare una sostanziale crescita delle vendite grazie all’Alfa Romeo Tonale. Nel frattempo, il marchio italiano chiude in positivo il mese di maggio in Italia grazie allo Stelvio che registra numeri molto convincenti e continua a crescere e a rafforzare la sua presenza sul mercato del nostro Paese.

Tra le novità future di Alfa Romeo ci sarà anche una nuova Alfa Romeo E-SUV. Il modello ricoprirà un ruolo chiave per il futuro del marchio italiano nel corso dei prossimi anni. Ecco quali saranno i compiti dell’Alfa Romeo E-SUV per il futuro e quali sono le prime informazioni sul progetto destinato a diventare il nuovo top di gamma di Alfa.

Tra i modelli che potrebbero trovare spazio nella gamma futura di Alfa Romeo potrebbe esserci anche una nuova generazione di Alfa Romeo Giulietta. Il progetto, in particolare, potrebbe essere un toccasana per lo stabilimento di Cassino, centro produttivo premium di Stellantis in Italia e attuale base di produzione delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Per il momento, però, la Giulietta di nuova generazione non è ancora stata confermata.

Da notare, intanto, che il prossimo 9 giugno, Garage Italia presenterà la nuova Alfa Romeo Duetto Hybrid, una versione aggiornata dell’iconico modello della casa italiana. Il progetto è stato anticipato dalle prime immagini in attesa del debutto oramai distante solo pochi giorni.

Da segnalare, inoltre, un render che prova ad immaginare l’Alfa Romeo Giulia GTAm in una versione inedita a tre porte con l’obiettivo di massimizzare la sportività della già estrema berlina della casa italiana, realizzati in pochissimi esemplari insieme alla GTA e non più in produzione dallo scorso anno.

Fiat

La gamma futura di Fiat non è ancora stata ufficializzata ma è in fase di costruzione. Nel corso dei prossimi anni, infatti, arriveranno numerose novità che andranno ad arricchire l’offerta del brand, sempre più indirizzato verso l’elettrico e la mobilità a zero emissioni. Ecco come sarà composta la nuova gamma Fiat. Da notare che grazie alla nuova Panda in arrivo nel 2024 ci sarà un cambio di direzione del brand.

Da segnalare, intanto, che Fiat si prepara ad avviare la produzione di un nuovo modello nello stabilimento spagnolo di Vigo del gruppo Stellantis. Il progetto in questione è il nuovo Fiat Doblò che andrà ad affiancarsi ad altri cinque modelli già prodotti nello stabilimento spagnolo del gruppo, vero e proprio cuore delle attività di Stellantis.

Fiat registra ottimi dati in Italia grazie a Panda e 500. In particolare, la Panda si conferma essere il modello più venduto in Italia mentre la 500 Elettrica conquista il titolo di prima vettura tra le auto elettriche commercializzate nel nostro Paese anche nel corso del mese di maggio e di tutta la prima parte del 2022.

Nel frattempo, Fiat continua a dominare il mercato sudamericano. Il marchio italiano registra ottimi dati dalla Fiat Strada che si conferma il modello più venduto in Brasile. Il pick-up è un vero e proprio successo e continua a dominare il mercato rappresentando un grande riferimento per la gamma del brand.

Il Fiat Pulse in versione Abarth sta per fare il suo debutto ufficiale sul mercato sudamericano. La versione sportiva del SUV compatto prodotto in Brasile dal marchio Fiat si prepara al debutto e, nel frattempo, è stato avvistato in strada senza camuffamento. Qui di seguito sono disponibili le prime foto spia del Fiat Pulse Abarth senza alcun camuffamento.

Ferrari

Si avvicina il debutto del Ferrari Purosangue, il primo SUV della casa di Maranello. La vettura si prepara al debutto ufficiale ma continua, nel frattempo, i suoi test in strada. Ecco le nuove foto spia del Ferrari Purosangue, oramai giunto alla fine del suo sviluppo e sempre più vicino al debutto in pubblico programmato per i prossimi mesi.

Tra le news di Ferrari c’è sempre spazio per una drag race. Questa settimana, segnaliamo un interessante video che ci mostra la drag race Ferrari SF90 Stradale vs Porsche 911 Turbo S. Per l’ibrida della casa di Maranello la sfida è più impegnativa del solito viso che la sportiva di Stoccarda è stata sottoposta ad un tuning.

Maserati

Maserati ha diffuso il video ufficiale della presentazione della Maserati MC20 Cielo, la versione cabrio della sua sportiva. Eccolo:

Jeep

Il futuro di Jeep sarà sempre più elettrificato. Il marchio amaricano venderà solo auto elettrificate in Europa a partire dal 2023 confermando la volontà di puntare su di una gamma sempre più sostenibile e con un calo progressivo delle emissioni in atmosfera. Il passaggio all’elettrico, però, non sarà immediato.

La gamma Jeep si prepara a registrare un importante aggiornamento. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, ci sarà il debutto della nuova Jeep B-SUV, futuro modello entry level della gamma del marchio americano. In questi giorni, il progetto in questione è protagonista di una prima immagine che ci mostra il prototipo.

Da notare che il nuovo B-SUV non sostituirà la Renegade. L’attuale entry level del marchio si prepara a registrare l’arrivo di una nuova generazione. Ecco le differenze tra la Renegade e il futuro B-SUV di casa Jeep secondo le prime informazioni di questi giorni.

Stellantis

Carlos Tavares, attuale CEO di Stellantis, continua a registrare riconoscimenti. In questi giorni, infatti, il numero uno dell’azienda è stato nominato come persona più influente del settore delle quattro ruote confermando il ruolo di primo piano sia per quanto riguarda il gruppo che l’intero mercato auto.

Stellantis ha ufficializzato una nuova alleanza con Toyota. Il gruppo produrrà un veicolo commerciale di grandi dimensioni a marchio Toyota in due sue stabilimenti europei (tra cui anche Atessa in Italia). Il nuovo modello arriverà sul mercato anche in versione elettrica a partire dal 2024 e andrà ad arricchire la partnership di Stellantis con Toyota.

Il nuovo progetto renderà necessario un confronto sul futuro della Sevel di Atessa. Secondo i sindacati, infatti, è importante capire quali saranno le intenzioni di Stellantis nel corso dei prossimi anni con l’avvio della produzione del nuovo modello di Toyota nello stabilimento italiano che già si occupa di altri modelli. Da notare che lo stabilimento di Pratola Serra realizzerà i motori destinati al nuovo veicolo di Toyota.

Da segnalare che Stellantis deve fare i conti con la crisi dei chip che porta ad un altro stop della produzione a Melfi. Lo stabilimento italiano continua a registrare una produzione a ritmo ridotto a causa dell’emergenza in corso che sta rallentando notevolmente le attività produttive del gruppo e in particolare il sito.

Continua a delinearsi il futuro di Lancia. Il marchio potrà contare su diversi investimenti da parte di Stellantis con l’arrivo di tre nuovi modelli. Tra i progetti in arrivo ci sarà anche una nuova Lancia Delta che non avrà forme da crossover come confermato dal numero uno di Lancia, Luca Napolitano, manager a cui è stato affidato il futuro del brand.

Nel frattempo, Lancia continua ad essere sul mercato grazie alla Lancia Ypsilon. La vettura ha registrato un nuovo record in Italia confermandosi un importante riferimento dell’intero settore delle quattro ruote grazie a dati di vendita sempre molto positivi nonostante i pochi aggiornamenti registrati.

Con questa news termina la nostra rubrica domenicale relativa alle migliori news della settimana. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 12 giugno. Vi ricordiamo di continuare a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social (trovate tutti i link utili ad inizio articolo), per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote italiano.