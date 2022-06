Nuova Fiat Panda 2024: imprimerà un cambio di direzione al brand

La nuova Fiat Panda che arriverà nel 2024 è uno dei modelli che suscita maggiore curiosità tra quelli che il gruppo Stellantis lancerà nei prossimi anni arricchendo le gamme dei suoi 14 marchi. Questo soprattutto in quanto questa auto che sarà prodotta all’estero, molto probabilmente presso lo stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Kragujevac in Serbia, imprimerà una sorta di cambiamento di direzione a quelle che sono le strategie della principale casa automobilistica italiana.

Cambio di paradigma per Fiat con la nuova Fiat Panda nel 2024

Assisteremo insomma ad una sorta di cambio di paradigma per Fiat che con la nuova Fiat Panda e gli altri modelli che arriveranno successivamente modificherà la sua gamma in maniera radicalmente.

Infatti la casa di Torino vuole puntare fortemente sull’elettrico provando a diventare una sorta di Tesla del popolo con auto elettriche low cost che possano essere alla portata di tutti. La nuova Panda che forse potrebbe anche chiamarsi in una maniera diversa, darà dunque il primo assaggio di questa sorta di rivoluzione per il marchio di Stellantis.

Grazie alla nuova Fiat Panda ma anche a tutti gli altri modelli che arriveranno Stellantis ha intenzione di costruire un futuro da autentica protagonista a Fiat in Europa e non solo. La casa italiana infatti è destinata ad essere leader di mercato anche in America Latina cosa che già sta avvenendo dallo scorso anno.

La nuova Fiat Panda nel 2024 dunque indicherà la nuova strada che Fiat dovrà seguire per imporsi in Europa in questa fase di cambiamento e transizione per il settore automobilistico impegnato nel passaggio verso una mobilità completamente elettrica e a zero emissioni.

La nuova Fiat Panda aumenterà di dimensioni raggiungendo i 4 metri. Molto probabilmente nello stile assomiglierà molto alla concept Centoventi con un design squadrato e linee futuristiche. La vettura dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo inferiore ai 20 mila euro al netto di incentivi e sconti vari, garantendo così di essere alla portata di tutti.

Molto probabilmente già nel corso del prossimo anno arriveranno importanti novità a proposito di questa auto che potrebbe essere mostrata in anteprima molto probabilmente sotto forma di teaser o più difficilmente di concept car.

Vedremo dunque cos’altro emergerà nei prossimi mesi a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori a causa della sua importanza strategica per un brand che ancora oggi continua ad avere un ruolo di primo piano in Europa nonostante l’agguerrita concorrenza che di certo nemmeno in futuro farà sconti a Fiat che con questa auto tornerà in un segmento di mercato da cui manca ormai da diversi anni ed cioè esattamente da quando Fiat Punto è uscita di produzione nello stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Melfi.

