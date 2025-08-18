Opel è campione europeo di rally junior con Calle Carlberg

Opel ha riaffermato il suo dominio decennale nel Campionato Europeo Rally Junior (JERC). Al Barum Czech Rally Zlín, nella Repubblica Ceca, Opel Junior e il vincitore assoluto dell’ADAC Opel Electric Rally Cup 2023 “powered by GSE”, Calle Carlberg (25), si sono aggiudicati il titolo di Campione Europeo all’inizio del penultimo round della stagione. Si tratta della sesta vittoria nel Campionato Europeo Junior per il marchio con il logo del fulmine, dopo Emil Bergkvist (Svezia, 2015), Marijan Griebel (Germania, 2016), Chris Ingram (Inghilterra, 2017), Martins Sesks (Lettonia, 2018) e Laurent Pellier (Francia, 2022).

Il giovane pilota Opel Carlberg si aggiudica il titolo in anticipo, al penultimo round della stagione

Opel dimostra ancora una volta il successo del suo programma di sviluppo congiunto per giovani talenti del rally con l’ADAC. Nessun altro programma può vantare un simile curriculum negli ultimi dieci anni. Dal 2013, i campioni dell’ex ADAC Opel Rallye Cup e dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSE” – la prima competizione rally monomarca elettrica al mondo, lanciata nel 2021 – sono stati automaticamente promossi all’ADAC Opel Rally Junior Team per fare furore nel Campionato Europeo Juniores nella Corsa Rally4. Quest’anno, i campioni dell’Electric Cup 2023 e 2024, Carlberg e il suo compagno di squadra austriaco Luca Pröglhöf, stanno fissando il nuovo standard tra i migliori piloti rally junior del continente.

Al traguardo di Zlín, il neo campione europeo, Calle Carlberg, era quasi senza parole: “Questo è il giorno più bello della mia vita. Un sogno che si è avverato. Vincere questo titolo insieme a Opel è qualcosa di molto speciale per me. Il supporto che ho ricevuto da Opel negli ultimi anni è difficile da esprimere a parole. Senza Opel, non sarei qui ora. Posso solo ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo incredibile viaggio”.

Jörg Schrott, Direttore di Opel Motorsport, ha elogiato tutti i partecipanti: “Con Calle, avevamo il miglior pilota, con il team di Manfred Stohl, il miglior team, e con la Corsa Rally4, l’auto più veloce in un gruppo di grandi talenti rally europei. Questo sesto titolo di Campione Europeo è una chiara dimostrazione dell’alto livello a cui l’ADAC Opel Rally Junior Team ha operato per un decennio. Il fatto che siamo riusciti ancora una volta a guidare un campione dalla nostra coppa monomarca al titolo di Campione Europeo dimostra la coerenza e l’alto livello di sviluppo dei giovani che Opel è l’unica casa automobilistica a perseguire con tale coerenza ed efficacia. I miei ringraziamenti vanno a tutti i partecipanti. Il sesto titolo JERC ci rende orgogliosi ed è sia un riconoscimento che uno stimolo per il futuro.” La finale del Campionato Europeo Rally Junior 2025 si svolgerà dal 3 al 5 ottobre nell’ambito del Rally Croatia attorno alla capitale croata Zagabria.