Alfa Romeo Junior e Opel Frontera saranno prodotti in Algeria dal 2026

Arrivano ulteriori conferme dall’Algeria delle novità che vi avevamo annunciato nei giorni scorsi riguardo la produzione di un modello della casa automobilistica milanese nello stabilimento Stellantis di Orano in Algeria dove sta per iniziare la produzione di Fiat Grande Panda. A quanto pare si tratterà proprio della nuova Alfa Romeo Junior anche se comunque manca ancora la conferma ufficiale da parte di Stellantis. Fonti locali però avrebbero individuato nel SUV compatto attualmente prodotto in Polonia il misterioso modello di cui si era parlato nei giorni scorsi.

Sarà Alfa Romeo Junior il primo modello del biscione ad essere prodotto in Algeria

Tra l’altro fonti locali non escludono che in futuro oltre ad Alfa Romeo Junior possano essere aggiunti alla produzione della fabbrica anche altri modelli del biscione come le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Per Stellantis, questa iniziativa mira non solo ad aumentare le vendite, ma anche a migliorare l’efficienza dei costi. Piattaforme di produzione condivise e catene di approvvigionamento accorciate ridurranno i costi logistici e consentiranno una risposta più rapida all’evoluzione della domanda. Per l’Algeria, rafforzerà la posizione del Paese come hub regionale per l’industria automobilistica.

La diversificazione dei marchi prodotti a Tafraoui mira a soddisfare le esigenze di consumatori di diversa provenienza e a offrire veicoli adatti a tutte le fasce di prezzo. Questa espansione rientra nella strategia complessiva del gruppo, che prevede di rafforzare la propria presenza nei mercati emergenti, in particolare in Africa, e di posizionare l’Algeria come polo industriale chiave del continente. Infatti, con la produzione di Fiat Grande Panda, Opel Frontera e Alfa Romeo Junior, Stellantis Algeria non solo sta rilanciando l’industria automobilisticadi quel paese, ma partecipa attivamente alla modernizzazione del settore, offrendo al contempo una maggiore diversità di modelli per soddisfare le esigenze del mercato algerino.