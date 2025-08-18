Fiat Pulse 2026: aumenta il prezzo della versione base

Introdotta a maggio per competere con la Volkswagen Tera, la versione base della Fiat Pulse 2026 ha subito un aumento di prezzo già ad agosto in Brasile. La configurazione entry-level, equipaggiata con il motore Firefly da 1,3 litri e il cambio manuale a cinque marce, ha visto il suo costo salire di 1.000 R$, avvicinandosi così alla soglia psicologica dei 100.000 R$, attestandosi a R$ 99.990.

In Brasile aumenta già il prezzo della versione base di Fiat Pulse 2026 svelata a maggio

Per mantenere un prezzo contenuto, il modello adotta un design più essenziale, rinunciando ad alcuni dettagli estetici presenti nelle versioni superiori. I cerchi in lega vengono sostituiti da ruote in acciaio da 16″ con coprimozzi scuriti, mentre le modanature sui paraurti anteriore e posteriore vengono eliminate. Anche le maniglie delle portiere perdono la verniciatura e la griglia frontale assume una finitura nera opaca, sostituendo il cromato. Queste scelte permettono alla Fiat Pulse 2026 di rimanere competitiva sul mercato, offrendo una soluzione più accessibile senza rinunciare alla sostanza.

Tuttavia, il suo pacchetto di equipaggiamenti rimane piuttosto completo, con fari e fanali posteriori a LED, quattro airbag, climatizzatore automatico e digitale, cruise control, specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente con funzione di inclinazione verso il basso, centro multimediale con schermo da 8,4″ con comandi audio e quadro strumenti al volante. Come optional, Fiat offre il Pack Plus (2.990 R$) – che aggiunge cerchi in lega da 16″ e sensori di parcheggio posteriori con telecamera posteriore. Anche dopo l’adeguamento del prezzo, la Fiat Pulse 1.3 Drive MT rimane più economica della versione base VW Tera 1.0 MPI. Al lancio del modello tedesco, un lotto promozionale è stato offerto a 99.990 R$, circa 1.000 R$ in più rispetto alla Pulse base.