Alfa Romeo: vendita in crescita a maggio in Italia, bene lo Stelvio (+30%)

Piccoli ma importanti segnali di ripresa per Alfa Romeo che, grazie ai buoni dati dell’Alfa Romeo Stelvio, torna a registrare vendite in crescita in Italia nel corso del mese di maggio. Anche se il dato parziale annuo continua ad essere negativo, i dati di maggio (anche in considerazione del crollo del mercato, in calo del 15%) fanno ben sperare in vista di una ripresa più significativa in futuro.

Ecco come sono andate le vendite di Alfa Romeo in Italia a maggio:

Vendite Alfa Romeo: maggio è positivo grazie allo Stelvio

La forte crescita dell’Alfa Romeo Stelvio riesce a trascinare le vendite di Alfa Romeo in Italia. Il marchio italiano, infatti, ha chiuso il mese di maggio con un totale di 1.159 unità vendute ed una quota di mercato dello 0,96%. Rispetto ai dati del maggio dello scorso anno, le vendite del marchio Alfa Romeo sono in crescita del +3,67%. Il dato è particolarmente significativo considerando che l’intero mercato italiano è in calo del -15,1%.

Nel parziale annuo, invece, Alfa Romeo si ferma a 4.248 unità vendute. In questo caso, le vendite del brand sono in calo del -17,34% rispetto ai dati raccolti nel corso dello stesso periodo dello scorso anno. Il dato è comunque meno negativo rispetto a quello dell’intero mercato italiano, in calo del -24,3% rispetto ai dati dei primi cinque mesi del 2021. La quota di mercato del marchio italiano è pari allo 0,76%.

Come anticipato in precedenza, è l’Alfa Romeo Stelvio a trascinare le vendite del marchio. Nel corso del mese di maggio, infatti, il SUV ha totalizzato 1.024 unità vendute in Italia registrando un incremento delle consegne del +30% rispetto ai dati raccolti nello stesso mese dello scorso anno. Nel parziale annuo, invece, le vendite dello Stelvio sono pari a 3.783 unità. Rispetto ai dati dello scorso anno, in questo caso, il SUV registra un buon +16%.

I dati di maggio sono una buona base di partenza per il futuro. Con l’arrivo dell’Alfa Romeo Tonale, le cui prime unità sono già state consegnate, le vendite della casa italiana non potranno che tornare a crescere. Il marchio ha tutte le carte in regola per diventare rapidamente un punto di riferimento del mercato premium in Italia (e non solo). Staremo a vedere quali saranno i dati che Alfa Romeo registrerà a giugno e nella seconda metà del 2022. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.

