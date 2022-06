Fiat 500: leader delle elettriche a maggio 2022

La Fiat 500 conferma la leadership commerciale delle auto elettriche in Italia con 749 immatricolazioni, in un periodo generale tutto fuorché florido. Con una flessione del 15,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, maggio 2022 conferma le difficoltà attraversate dalla filiera in Italia. Comunque, meglio dei volumi di aprile, quando si era verificato un crollo del 33 per cento. Secondo UNRAE il “piccolo miglioramento” è da attribuirsi agli incentivi negli ultimi giorni del mese. Per stabilire quanto il nuovo ecobonus stanziato dal Governo influenzerà l’andamento del mercato lungo la nostra penisola occorrerà, però, attendere sviluppi.

Fiat 500 è la best seller delle auto elettriche a maggio 2022 in Italia

Anche il comparto delle vetture elettrificate ha accusato a maggio un andamento negativo. Solo le ibride HEV hanno registrato una lieve crescita in termini di volume (più 1,8 per cento), mentre le BEV calano del 13,2 per cento. Limitano i danni le PHEV al 3,5 per cento, sempre in confronto a maggio 2021. Per la Fiat 500 elettrica arriva l’ennesima prova di apprezzamento, dopo aver occupato la prima posizione delle best seller a batteria in Europa ad aprile 2022.

Seguono a ruota la Smart ForTwo e la Peugeot e-208. Giù dal podio la Renault Twingo E-Tech Electric e la Dacia Spring, rispettivamente quarta e quinta forza. Dalla classifica è assente Tesla. Ciò poiché le consegne delle EV della Casa di Palo Alto non sono lineari.

Relativamente alle ibride HEV andiamo ad analizzare le Mild Hybrid. In vetta la Fiat Panda con 10.705 immatricolazioni, davanti alla Lancia Ypsilon con 3.708 e la Fiat 500. Quarto e quinto posto per la Toyota Yaris Cross e Toyota Yaris. A maggio 2022 si sono piazzate complessivamente 41.127 vetture ibride pari ad una market share del 33,5 per cento.

Passando alle Plug-in, primeggiano sempre la Jeep Compass e la Jeep Renegade. Terza la BMW X1, modello cui è stata appena presentata la nuova generazione. Quarta la Lynk & CO 01. A maggio 2022 sono stati immatricolate nel Belpaese 7.476 PHEV pari ad una market share del 6,1 per cento. Il processo di elettrificazione sarà alla base dell’evoluzione di Stellantis da qui in avanti e i risultati commerciali già ottenuti lasciano intravedere un futuro roseo, da prima della classe.