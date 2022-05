Fiat: ecco come sarà la sua futura top di gamma

Fiat nei prossimi anni apporterà numerose novità alla sua gamma. Abbiamo già parlato del ritorno del marchio nel segmento B, il probabile arrivo della Fiat Topolino e la conferma di 500 nel segmento A. Per quanto riguarda il segmento C li troverà spazio la futura top di gamma della principale casa automobilistica italiana.

Fiat: un SUV di 450 cm sarà la futura top di gamma della casa italiana?

Ci riferiamo ovviamente al modello che prenderà il posto di Fiat Tipo che molto probabilmente non sarà confermata o quantomeno non lo sarà nell’attuale versione. Si dice infatti che la vettura sarà sostituita da un SUV. Questo modello che avrà una lunghezza intorno ai 450 cm sarà dunque il nuovo modello di punta di Fiat in Europa e non solo. Si dice infatti che questa auto insieme alla futura generazione di 500X avranno il compito di tornare a far crescere le immatricolazioni di Fiat negli USA nel prossimo futuro.

Si preannuncia un modello molto interessante che avrà forme squadrate in stile Fiat Centoventi. SI tratterà di una sorta di fratello maggiore del B-SUV che Fiat realizzerà in Polonia dal prossimo anno mentre minori somiglianze ci saranno con la futura generazione di 500X. Infatti le due auto faranno parte di due famiglie diverse di auto. La nuova 500X sarà una 500 vera e propria la seconda invece si rifarà nello stile alla nuova Panda.

Ricordiamo che anche questa auto al pari di tutti gli altri modelli futuri del brand di Stellantis arriverà sul mercato in versione completamente elettrica dato che dai prossimi anni la casa italiana produrrà solo ed esclusivamente auto a zero emissioni. Già nel corso del prossimo anno a proposito di questo modello dovrebbero emergere ulteriori dettagli.

