Alfa Romeo E-SUV: il modello extra large avrà due compiti fondamentali

Alfa Romeo E-SUV nei prossimi anni è destinata ad essere un modello fondamentale per il futuro della casa automobilistica del Biscione. Questo modello che sarà lanciato sul mercato nel corso del 2027 come anticipato ufficialmente da Jean Philippe Imparato nel corso di recenti interviste rilasciate alla stampa internazionale, sarà la futura top di gamma dello storico marchio milanese.

Ecco quali saranno i compiti principali di Alfa Romeo E-SUV in futuro

Alfa Romeo E-SUV non ha ancora un nome. Nonostante ciò siamo già consapevoli dell’importanza strategica che questo veicolo avrà nei prossimi anni per quanto concerne l’espansione della casa automobilistica del Biscione nel segmento premium del mercato auto a livello globale.

Questo SUV extra large e con soli motori elettrici fungerà da vero e proprio grimaldello per scardinare la supremazia delle case automobilistiche tedesche e inglesi in mercati chiave quali Stati Uniti, Cina e Medio Oriente.

Il primo fondamentale obiettivo che Alfa Romeo dovrà raggiungere con questo SUV sarà quello di aumentare ulteriormente il suo prestigio. Questo avverrà con un veicolo che offrirà il massimo della tecnologia, del design, del piacere di guida, delle prestazioni e del lusso della casa automobilistica milanese. Dunque ci troveremo davanti al vero fiore all’occhiello della futura gamma di Alfa Romeo.

L’altro grande compito di Alfa Romeo E-SUV sarà quello di aumentare ulteriormente i margini sulla singola vendita del Biscione. Questo del resto è uno degli obiettivi principali di Jean Philippe Imparato che ha detto chiaramente che vuole aumentare i ricavi puntando più sulla qualità della singola vendita che sulla quantità.

Grazie a caratteristiche uniche Alfa Romeo E-SUV, il cui nome per il momento rimane sconosciuto, dovrebbe quindi rappresentare un vero e proprio valore aggiunto per il marchio di Stellantis destinato a diventare nei prossimi anni il vero brand premium globale del gruppo automobilistico nato a gennaio del 2021 grazie alla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e il PSA Groupe.

Alfa Romeo E-SUV sarà un modello di quasi 5 metri che sorgerà su piattaforma STLA Large. L’auto avrà sospensioni e sterzo della piattaforma Alfa Romeo Giorgio. Per quanto riguarda il design sappiamo che avrà un design molto sportivo e sinuoso.

Si vocifera che questa vettura possa avere la forma di un SUV Coupé anche se su questo bisogna ancora aspettare conferme ufficiali. Quello di cui siamo certi, perché lo ha già confermato Jean Philippe Imparaton, è che questa auto non avrà varianti a 7 posti su tre file di sedili come invece si erano vociferato lo scorso anno. Questo nonostante gran parte della concorrenza proponga versioni di questo tipo. Il motivo è che Alfa Romeo anche in quel segmento vuole puntare sulla sportività come elemento caratterizzante della sua futura gamma.

Quanto ai motori di Alfa Romeo E-SUV, sappiamo già che questa auto sarà proposta solo ed esclusivamente in versione elettrica al 100 per cento come del resto tutte le future auto della casa automobilistica milanese.

Ci sarà sicuramente una versione ad alte prestazioni che si chiamerà Quadrifoglio. Quanto alla sua autonomia si parla del raggiungimento di oltre 800 km con una ricarica completa. Questo grazie alla presenza di batterie da 101 a 118 kWh. Nei prossimi mesi su questo e sugli altri modelli di Alfa Romeo arriveranno certamente nuove informazioni. E’ probabile inoltre che sarà finalmente anticipato anche il nome che questa vettura avrà quando finalmente sarà lanciata sul mercato. Vedremo dunque cos’altro emergerà in proposito prossimamente.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Giulia: dopo Tonale anche la berlina di segmento D del Biscione sarà clonata da Dodge?