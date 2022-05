Nuova Alfa Romeo Giulietta: il suo ritorno un toccasana per Cassino?

Si parla spesso di un ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta nella gamma dello storico marchio milanese. La verità è che al momento a proposito del suo ritorno non ci sono buone notizie. Se inizialmente sembrava probabile che tra le future auto del Biscione ci potesse essere spazio anche per questa vettura, negli ultimi mesi si è capito che molto probabilmente le cose non andranno così.

Nuova Alfa Romeo Giulietta: ecco perchè secondo noi dovrebbe tornare

Il CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato avrebbe rivelato ad alcuni giornalisti che data la vocazione del Biscione a diventare un brand premium globale, in futuro avrebbero trovato spazio nella gamma solo auto vendibili in tutto il mondo. Questa purtroppo non è una descrizione che si addice ad una nuova Alfa Romeo Giulietta che avrebbe mercato solo in Europa.

Eppure l’arrivo sul mercato di una nuova Alfa Romeo Giulietta si rivelerebbe un vero toccasana per l’occupazione dello stabilimento che produrrebbe questa auto. Ipotizzando che la nuova generazione del modello potesse ripartire dallo stabilimento di Cassino dove la vecchia generazione è stata prodotta fino a dicembre del 2020, il suo ritorno garantirebbe la piena occupazione dello stabilimento.

Infatti attualmente a Cassino vengono prodotte Alfa Romeo Giulia e Stelvio che a breve riceveranno un restyling e il SUV di segmento D Maserati Grecale la cui produzione è partita da pochi giorni. Queste tre auto da sole non dovrebbero essere in grado di garantire la piena occupazione dello stabilimento come anticipato nei mesi scorsi dai sindacati.

Ovviamente con l’arrivo di una nuova Alfa Romeo Giulietta il problema sarebbe risolto. Infatti anche se l’auto ha mercato solo in Europa le immatricolazioni garantite basterebbero a portare lo stabilimento di Stellantis a lavorare a pieni giri. Vedremo se i dirigenti del Biscione terranno conto anche di ciò nel decidere se riportare o meno la vettura sul mercato.

