Jeep: dal 2023 venderà solo ibride ed EV in Europa

Entro la fine del 2022, il marchio Jeep, giunto a festeggiare i suoi 80 anni di storia, cesserà le vendite di veicoli esclusivamente con motore endotermico in Europa. Dopo il lancio dell’ibrida plug-in Wrangler 4xe nel 2020, l’azienda americana ha registrato un incremento della domanda di mezzi elettrici, soprattutto nel Vecchio Continente. Alla fine del 2022, si focalizzerà così su PHEV e BEV, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Jeep: stop ai motori endotermici nel Vecchio Continente a partire dal 2023

Il CEO globale Christian Meunier lo ha messo in chiaro nel corso di una recente apparizione pubblica. Secondo il top manager della compagnia, hanno abbastanza domanda da tentare l’audace mossa. A corroborare la tesi i freddi numeri: le best seller del brand hanno reso Stellantis il conglomerato a basse emissioni numero uno in Italia, come attestano le rilevazioni del 2021. Inoltre, Meunier ha sottolineato che gli esemplari elettrificati costituiscono la metà delle unità immatricolate in territorio francese.

La Jeep Wrangler 4xe è stata l’ibrida plug-in numero uno a livello di immatricolazioni in Nord America nel primo trimestre del 2022. Tuttavia, lo sviluppo è meno veloce di quanto accade in UE. La Casa madre italo francese ha rivelato l’intenzione di raggiungere il 100 per cento delle vendite in Europa e il 50 per cento negli Stati Uniti di BEV (veicoli elettrici a batteria) entro il 2030. Con la stessa scadenza, il gruppo prevede di avere più di 75 modelli a batteria in listino e 5 milioni di elettriche l’anno nel mondo.

Lo stesso Meunier ha ammesso che oltreoceano sono un po’ indietro rispetto al Vecchio Continente sul fronte della elettrificazione. Al Costruttore serviranno alcuni anni prima di porre fine alla cessione dei veicoli a combustione interna negli States, dove le versioni PHEV costituiscono il 25 per cento delle vendite di Wrangler.

La nostalgia è un potente tramite per la promozione delle auto e il pedigree della Jeep è di assoluto rispetto, o addirittura senza paragoni. Attualmente sta rendendo onore al proprio peso nella cultura pop con la 4xe presente nello spot pubblicitario di Jurassic World – Il dominio, opera della famosissima saga cinematografica di Steven Spielberg. Nella pellicola appariranno Wrangler, Gladiator e una Wagoneer vintage.