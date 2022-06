Alfa Romeo Tonale: conclusa la private preview

Alfa Romeo Tonale sta per arrivare sul mercato. Nelle scorse ore si è concluso il tour di presentazione che è avvenuto attraverso una serie di private preview con una media di 200 invitati che si sono svolte in 85 tappe in 75 città coinvolgendo circa 15 mila persone. Adesso il recente modello che è stato presentato ufficialmente lo scorso mese di febbraio presso il museo La Macchina del Tempo di Arese, si appresta a debuttare in concessionaria.

Debutto imminente in concessionaria per Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale, le cui prime tre unità sono state consegnate nei giorni scorsi presso lo stabilimento di Pomigliano dovrebbe arrivare in concessionari a breve. Nelle scorse settimane, il numero uno del brand milanese Jean Philippe Imparato e il CEO di Stellantis Carlos Tavares avevano promesso che le prime consegne del SUV sarebbero avvenute nel corso del secondo week end del mese di giugno. Questo significa che entro quella data il modello dovrebbe essere già presente nelle concessionarie.

Come sappiamo i prezzi di Alfa Romeo Tonale partono da 35.500 euro in Italia. Questa è la somma richiesta per acquistare la versione in allestimento Super con motore 1.5 Turbo benzina mild-hybrid da 130 CV. Ricordiamo anche che la top di gamma ibrida plug-in con potenza di 275 cavalli non è ancora disponibile. Le vendite di questa versione dovrebbero partire nel mese di ottobre del 2022. Questo almeno secondo quanto anticipato dal numero uno della casa automobilistica del Biscione.

Ricordiamo che le aspettative per questo modello di alfa Romeo sono molto elevate. Il CEO Jean Philippe Imparato prevede che nel 2022 saranno circa 20 mila le unità del SUV che usciranno dallo stabilimento di Pomigliano. A regime dal 2023 si prevede che almeno 45 mila unità di Alfa Romeo Tonale saranno vendute in tutto il mondo. Ma non si esclude che i numeri possano essere anche maggiori.

Entro fine anno il SUV raggiungerà anche Cina e Stati Uniti. Il successo di questo modello passa soprattutto da questi due mercati che rimangono i più importanti a livello globale per il segmento premium. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nei prossimi giorni a proposito del debutto sul mercato di questo atteso modello, che sicuramente nei prossimi anni farà parlare a lungo di se nel mondo dei motori.

