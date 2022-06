Nuova Jeep Renegade: ecco in cosa differirà dal B-SUV

Nuova Jeep Renegade è uno dei modelli che faranno parte della gamma della casa automobilistica americana nei prossimi anni. Se in un primo momento era sembrato che il suo posto sarebbe stato preso dal futuro Jeep B-SUV, che il marchio di Stellantis produrrà dal prossimo anno in Polonia nello stabilimento Fiat Chrysler di Tychy, le cose sembrano essere cambiate nelle ultime settimane.

Nuova Jeep Renegade: ecco quali saranno le caratteristiche che lo differenzieranno dall’alto B-SUV

Infatti sembra ormai sicuro che i due SUV convivranno insieme nella gamma di Jeep con la casa americana che dunque vanterà una doppia anima nel segmento B del mercato. Infatti si dice che il futuro Jeep B-SUV di cui al momento non si conosce ancora il nome, sarà tra le due l’auto più compatta.

Si vocifera che questo modello possa misurare intorno ai 415 cm di lunghezza. Inoltre questa auto che sarà pensata appositamente per la città punterà forte sulla tecnologia, sulla facilità di guida e tra le due auto sarà quella più modaiola. Sarà insomma delle due probabilmente la proposta più commerciale e più urbana.

Quanto invece alla nuova Jeep Renegade, innanzi tutto il luogo di produzione prescelto dovrebbe essere la Spagna dove la seconda generazione del veicolo potrebbe venire prodotta insieme alla nuova Lancia Ypsilon a Figueruelas vicino alla città di Saragozza.

La nuova Jeep Renegade dovrebbe avere dimensioni leggermente maggiori. Si parla di una lunghezza intorno ai 430 cm. Inoltre il veicolo con la sua futura generazione dovrebbe essere votato ancora di più alla guida fuoristrada rappresentando tra i due SUV la versione più avventurosa e sportiva.

In particolare si vocifera che questa auto possa venire concepita come una sorta di mini Wrangler mentre l’altro B-SUV sarà più vicino nello stile a Compass, Cherokee e Grand Cherokee come del resto si evince dalle prime immagini teaser pubblicate da Stellantis lo scorso 1 marzo.

Ovviamente per il momento queste sono semplici supposizioni, ma sembra abbastanza probabile che in effetti le cose possano andare in questa maniera per i due modelli. Qualche indizio in più lo avremo entro fine anno quando finalmente molti dubbi sul futuro Jeep B-SUV che sarà prodotto in Polonia saranno dissipati. In particolare dovremo conoscere il nome e altre caratteristiche importanti di questo SUV destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori e ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma di Jeep in Europa e anche in altre aree del mondo dove verrà commercializzato.

Grazie a questo modello infatti Jeep dovrebbe conquistare nuove quote di mercato facendo avvicinare a se clienti che fino a questo momento sono rimasti lontani dal mondo di Jeep. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito della nuova Jeep Renegade e dell’altro SUV compatto di Jeep prossimamente.

