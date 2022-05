Carlos Tavares è la persona più influente nel settore auto

Carlos Tavares, il numero uno di Stellantis, gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe, è la persona più influente nell’industria automobilistica. L’amministratore delegato del gruppo con stabilimento a Vigo è stato nominato primo nella prima lista di 100 figure chiave del settore creata da Autocar Business, la nuova pubblicazione di Autocar, il più antico media specializzato al mondo. Nello specifico Tavares guida la cosiddetta Power List 100.

Il CEO di Stellantis è arrivato davanti ad altri nomi chiave del settore, come il capo di Tesla, Elon Musk o il presidente del gruppo Toyota Akio Toyoda. La TOP five è completata dal CEO di Hyundai Euisun Chung e dal CEO di Volkswagen Herbert Diess. Nella top ten, una sola donna: Mary Barra, CEO di General Motors.

Secondo il magazine, Tavares è lì per via dei buoni risultati ottenuti da Stellantis nel suo primo anno di vita e della sua “ossessione” per il taglio dei costi. “Il successo di Tavares è dovuto, in parte, a un atteggiamento intransigente di riduzione dei costi”, commenta Autocar che cita come “eccezione” lo stipendio del portoghese di 19 milioni di euro ottenuto nel 2021.

“In un settore noto per la sua capacità di spendere soldi, Stellantis è frugale, a volte quasi dolorosamente”, aggiungono da Autocar Business. Tavares è ossessionato dalle economie di scala e dalle sinergie, motivo per cui la nascita di Stellantis ha avuto così tanto senso per lui: il costo dello sviluppo può essere distribuito su molti più marchi.

“Ora che Stellantis si è affermato, Tavares deve diventare meno COO e più un CEO stimolante, in grado di convincere gli investitori e i potenziali candidati al lavoro che può portare avanti questo insieme di marchi.” questo non esiste solo nel nuovo mondo dell’auto, ma la definisce”, afferma la pubblicazione.

