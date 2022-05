Fiat: ecco quale sarà il primo modello prodotto a Vigo

Lo stabilimento Stellantis smetterà di produrre la Citroen Grand C4 Spacetourer il 30 giugno e darà il via alla produzione del furgone Fiat Doblò, il sesto marchio assemblato a Vigo. Giugno sarà l’ ultimo mese di produzione del minivan a Vigo. Il Grand C4 Spacetourer (sette posti) cesserà di essere prodotto dopo quasi un decennio e 16 anni dopo la prima versione, il C4 Picasso.

Nuova Fiat Doblò sarà il primo modello della casa italiana prodotto a Vigo

La linea dove viene assemblato questo veicolo (la M2) avrà un nuovo inquilino, il furgone Fiat Doblò di cui sono già state prodotte le pre-serie (unità di prova) nel centro di Balaídos, come confermano fonti sindacali. Né l’azienda né il gruppo hanno annunciato ufficialmente l’aggiudicazione di questo progetto, sebbene anche alcuni fornitori siano già a conoscenza.

Questo modello è attualmente assemblato in Turchia dal costruttore Tofas, una ‘join venture’ tra il gruppo turco Koa e Fiat, e d’ora in poi lo farà anche lo stabilimento di Vigo, consolidandosi come fabbrica multimarca. Stellantis a Vigo infatti assembla auto di Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall (Opel per il mercato britannico) e Toyota, quindi l’italiano sarà il sesto marchio.

Proprio ieri il Gruppo Stellantis e Toyota hanno annunciato un accordo per la produzione di un nuovo veicolo commerciale che sarà prodotto negli stabilimenti Stellantis di Gliwice (Polonia) e Atessa (Italia) nel 2024 e che avrà una versione elettrica. È il primo grande furgone in Europa del marchio giapponese. “Questo accordo rafforza la nostra leadership nell’Unione Europea in termini di veicoli commerciali leggeri senza emissioni”, afferma Carlos Tavares, CEO di Stellantis, che aspira a far diventare il gruppo un leader mondiale in questo segmento.

Se esiste uno stabilimento di riferimento nella produzione di veicoli commerciali, è Vigo, che ha una vasta esperienza in questo segmento di mercato e attualmente assembla Citroën Berlingo, Peugeot Rifter, Opel Combo e Toyota Proace City furgoni (nelle versioni familiari e commerciali). ), a cui si aggiungerà il Fiat Doblò.

