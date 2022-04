Alfa Romeo Giulia e Stelvio, Ferrari 296 GTS: le news della settimana

Bentornati su ClubAlfa.it per l’ultimo appuntamento del mese di aprile con la nostra rubrica domenicale dedicata alle migliori news della settimana per il mondo Alfa Romeo, il gruppo Stellantis e tutto il settore delle quattro ruote italiano. In questi ultimi sette giorni, da lunedì 18 ad oggi domenica 24 aprile abbiamo registrato un gran numero di news da includere nel nostro tradizionale riepilogo settimanale.

Partiamo da Alfa Romeo. Il marchio italiano, in attesa del debutto del nuovo Tonale sulle strade, ha iniziato in questi giorni la campagna promozionale per le nuove Giulia e Stelvio Estrema, serie speciali che arricchiscono la gamma dei due modelli. Nel frattempo, però, le vendite in Europa sono ancora molto negative e confermano la necessità di un rinnovamento rapido della gamma.

Ferrari è la protagonista assoluta della settimana con la presentazione della nuova Ferrari 296 GTS, l’ibrida con motore V6 elettrificato che rappresenta la prima novità dell’anno per la casa di Maranello che va a riprendere quanto di buono già visto con la 296 GTB riprendendo il sistema ibrido da record. Nel frattempo, arrivano nuovi render del Purosangue.

Da segnalare ulteriori difficoltà per gli stabilimenti italiani di Stellantis, con Cassino e Melfi costrette a nuove fermate produttive. Fiat, invece, si prepara a rilasciare nuovi dettagli sul progetto della nuova Fiat Panda che potrebbe ricevere alcune importanti conferme nel corso delle prossime settimane stando agli ultimi rumor.

Alfa Romeo

In queste settimane, Alfa Romeo ha annunciato l’arrivo della nuova serie speciale Estrema per Giulia e Stelvio. In vista dell’arrivo sul mercato, è partita in questi giorni la campagna promozionale per il nuovo modello protagonista di uno spot che alleghiamo qui di sotto e che ci mostra in azione le due vetture.

Il presente di Alfa Romeo è caratterizzato da vendite ancora molto limitate. Il marchio italiano è in difficoltà e la conferma arriva dai dati di vendita del primo trimestre del 2022. I risultati ufficiali, infatti, confermano un nuovo netto calo di vendita per Alfa Romeo in Europa che attende il Tonale per invertire la tendenza e tornare a registrare risultati positivi.

Il forte calo di vendite registrato in questi mesi da Alfa Romeo è alla base di un nuovo stop per la produzione a Cassino. Lo stabilimento laziale, sede di produzione di Giulia e Stelvio, chiude per alcuni giorni a causa anche della carenza di semiconduttori e confermando il momento difficile che sta attraversando da tempo.

L’Alfa Romeo Giulia continua a far parte della gamma Alfa Romeo grazie ad una nuova generazione completamente rinnovata rispetto al modello attuale. Il progetto è ancora in una prima fase di sviluppo ed è destinato a debuttare tra 3-4 anni. Ecco tutto che sappiamo sulla nuova Giulia e quali saranno le novità rispetto al modello attuale.

In cantiere c’è anche una nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio. Il SUV della casa italiana, attualmente riferimento assoluto del brand su scala internazionale, sarà rinnovato e potrà contare su diverse novità in grado di sostenere per il futuro il progetto. Ecco quali potrebbero essere le novità del nuovo Stelvio.

Uno dei temi caldi della settimana in casa Alfa Romeo è quello del ritorno dell’Alfa Romeo MiTo. Si tratta di un progetto atteso da molti appassionati e che potrebbe fare il suo debutto, all’interno della nuova gamma Alfa Romeo, nel corso dei prossimi anni. Ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti sulla nuova MiTo.

Tra i nuovi modelli di Alfa Romeo, invece, ci sarà sicuramente il nuovo Alfa Romeo E-SUV che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe chiamarsi “Castello”. In attesa di capire quale sarà il nome del progetto, i rumor non mancano. In questi giorni sono emersi diversi dettagli sul futuro SUV ed anche un render che prova ad anticiparne il design.

Nel frattempo, si riducono sempre di più le possibilità di una nuova Alfa Romeo Giulietta nell’immediato futuro. Il modello potrebbe non essere una priorità per la casa italiana, concentrata su altri segmenti più redditizi per sfruttare al massimo tutte le risorse disponibili per sostenere la crescita futura.

Fiat

In casa Fiat si inizia a parlare, con sempre maggiore frequenza, della nuova Fiat Panda. La nuova generazione della segmento A di casa Fiat si avvicina al debutto e potrebbe affiancare, per alcuni anni, il modello attuale, senza sostituirlo. La vettura non sarà prodotta in Italia. In quest’articolo abbiamo riepilogato tutte le novità sul progetto della nuova Fiat Panda.

Secondo alcune indiscrezioni, tra pochi giorni potrebbero essere rivelati i primi dettagli sulla nuova Panda. Il nuovo modello, infatti, potrebbe essere realizzato in uno stabilimento dell’est Europa di Stellantis con il progetto che potrebbe essere ufficializzato a breve per garantire l’avvio dei lavori di pre-produzione.

Da segnalare, intanto, che il futuro della Fiat Tipo è ancora tutto da scrivere. Il marchio Fiat sta lavorando ad una gamma di nuova generazione e potrebbe non includere una nuova Tipo tra i progetti futuri in arrivo per i prossimi anni. Una conferma ufficiale sul destino della Tipo, però, non è ancora arrivata. Ecco quale potrebbe essere la possibile composizione della gamma Fiat.

Questa settimana è stato annunciato l‘arruolamento della Fiat Tipo nell’Arma dei Carabinieri. Alcune unità della segmento C del marchio italiano, infatti, entrano ufficialmente a far parte della flotta di veicoli a disposizione dei Carabinieri sul territorio nazionale. Ecco una prima immagine di una Tipo firmata Carabinieri.

Questa settimana, Fiat ha annunciato un rinnovamento della gamma sudamericana con il debutto di una nuova serie speciale per la Fiat Cronos, il modello di riferimento della gamma del marchio italiano per l’Argentina. Nel frattempo, inoltre, continuano ad arrivare dettagli inediti sul nuovo Fiat Fastback, il SUV Coupé al debutto tra pochi mesi.

Stando al nuovo test Green NCAP, inoltre, la Fiat 500 Elettrica è l’auto più ecologica sul mercato europeo considerato l’intero ciclo di vita grazie a emissioni ridotte legate alla produzione, alla trazione completa elettrica ed alla possibilità di riciclare componenti e batteria per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale.

Ferrari

La grande novità della settimana per il mondo delle quattro ruote arriva da Ferrari. In questi giorni, infatti, la casa di Maranello ha svelato in via ufficiale la nuova Ferrari 296 GTS. Si tratta della variante Spider della 296 GTB che va a riprendere lo stesso sistema con motore V6 ibrido in grado di offrire un elevatissimo livello di sportività. Il nuovo modello di casa Ferrari si mostra anche in un primo video ufficiale:

La nuova Ferrari 296 GTS apre un anno ricco di novità per la casa di Maranello che, nel corso dei prossimi mesi, presenterà, in via ufficiale, anche il Ferrari Purosangue. Il nuovo SUV della casa di Maranello, in attesa della presentazione ufficiale, si mostra in un nuovo render che alleghiamo qui di seguito e ci anticipa il possibile design.

Maserati

Il futuro di Maserati sarà caratterizzato da diverse novità. La gamma del Tridente, infatti, registrerà, nel corso dei prossimi anni, l’arrivo di nuovi modelli, molti dei quali già ufficializzati mentre altri in sviluppo ma non ancora annunciati. Ecco quali potrebbero essere gli sviluppi futuri della gamma Maserati.

Il Maserati Grecale sta per fare il suo debutto ufficiale sul mercato delle quattro ruote. Tra i modelli più attesi della gamma del SUV, basato sulla stessa piattaforma dell’Alfa Romeo Stelvio, c’è, sicuramente, il nuovo Grecale Trofeo, la variante sportiva del nuovo SUV di casa Maserati che potrà contare su di un V6 da ben 530 CV. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo progetto.

Stellantis

Continuano le difficoltà per lo stabilimento di Melfi di Stellantis. In attesa di un rilancio che sembra essere ancora molto lontano (i modelli di nuova generazione non arriveranno prima di 2-3 anni), infatti, la produzione è in costante calo e, dopo le ultime chiusure, si inizia a parlare anche di nuovi stop produttivi a maggio.

Nel frattempo, cresce la convinzione in merito alla necessità di nuovi investimenti per Mirafiori. Secondo alcuni punti di vista, infatti, la produzione della 500 Elettrica e dei nuovi modelli Maserati potrebbero non essere sufficienti per colmare le necessità dello stabilimento e di tutto il polo industriale.

Il futuro di Stellantis è legato a doppio filo all’elettrico. I programmi di elettrificazione sono già stati avviati, con tanti investimenti mirati a rendere sempre più a zero emissioni la gamma del gruppo. Nonostante gli investimenti, però, il CEO del gruppo, Carlos Tavares, continua a mostrarsi scettico evidenziando nuovi punti critici sull’elettrico.

Nei piani futuri di Stellantis c’è anche il marchio Lancia. Il brand potrà contare su tante novità che andranno ad arricchire la gamma nel corso dei prossimi anni ma il primo modello in arrivo sarà la Lancia Ypsilon. Ecco tutto quello che sappiamo sul progetto destinato a fare il suo debutto ufficiale entro il 2024. Da notare, inoltre, che il secondo modello della nuova Lancia sarà un crossover di segmento C.

Con questa news termina la nostra rubrica domenicale relativa alle migliori news della settimana. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 2 maggio. Vi ricordiamo di continuare a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social (trovate tutti i link utili ad inizio articolo), per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote italiano.

