La scintillante Kimera EVO38 che si è fatta ammirare anche al Goodwood

A pochi giorni dalla sua apparizione alla Le Mans Classic 2025, la straordinaria Kimera EVO38 ha incantato anche il pubblico del Goodwood Festival of Speed, la celebre cronoscalata britannica dove ogni anno si celebrano le eccellenze dell’automobilismo.

Forte di una potenza esplosiva da 600 cavalli, la restomod italiana ha messo in mostra tutto il suo potenziale dinamico, conquistando gli occhi (e le orecchie) degli appassionati. Presentata ufficialmente a fine giugno nella sua veste di Prototipo 01, la EVO38 rappresenta una reinterpretazione moderna, aggressiva e al contempo raffinata della mitica Lancia 037, uno dei simboli assoluti del rally anni Ottanta.

Ideata da Luca Betti e dal team Kimera Automobili, la EVO38 nasce con l’obiettivo di rispondere a una domanda che probabilmente tormenta ogni purista: “Cosa sarebbe accaduto se la 037 avesse continuato a evolversi oltre il 1992?”. La risposta è oggi una coupé radicale e tecnologicamente avanzata.

Nel vano posteriore pulsa un motore quattro cilindri da 2,1 litri, sia turbo che sovralimentato, capace di raggiungere i 7.000 giri/min e di sviluppare 580 Nm di coppia, con una spinta poderosa già dai 2.000 giri. Per la prima volta, la casa ha adottato trazione integrale attiva, completata da differenziali autobloccanti anteriori e posteriori.

Il tracciato di Goodwood, con le sue curve strette e il fondo variabile, si è rivelato il palcoscenico perfetto per esaltare il temperamento da vera auto da rally vintage. Il cambio manuale a sei rapporti, insieme a un telaio molto comunicativo, contribuisce a un’esperienza di guida viscerale e senza filtri.

Prodotta in soli 38 esemplari (ovviamente), la EVO38 è realizzata artigianalmente, curata in ogni minimo dettaglio come un pezzo da museo. Il suo design riprende fedelmente le forme iconiche della 037, reinterpretandole con materiali moderni e soluzioni stilistiche contemporanee. Un sogno che è stato possibile portare nel mondo della realtà grazie impegno e passione maniacale.