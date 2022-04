Lancia Crossover: tutto quello che sappiamo

Lancia porterà sul mercato un crossover nei prossimi anni. Esattamente il debutto di questo atteso modello avverrà nel corso del 2026 come confermato dal numero uno della casa automobilistica piemontese Luca Napolitano. Questo veicolo sarà il secondo ad arrivare nella gamma di Lancia che nei piani di Stellantis sarà rilanciata nei prossimi anni.

Nel 2026 la gamma di Lancia vedrà il debutto di un crossover

A proposito di questo futuro crossover, al momento non sappiamo esattamente quale sarà il suo nome. Napolitano ha dichiarato che in un primo momento voleva chiamare questa vettura Aurelia, una delle sue auto preferite per quanto riguarda il passato di Lancia, ma poi a causa di un cambio di design rispetto ai piani iniziali anche sul nome pare ci sia stato un ripensamento. Qualcuno ha ipotizzato di recente il nome Athena, ma per il momento si tratta di semplici supposizioni.

Quello che è certo è che il futuro Lancia crossover sarà prodotto a Melfi su piattaforma STLA Medium. Il modello arriverà sul mercato solo in versione elettrica al 100 per cento e sarà la prima auto della casa piemontese ad essere portata sul mercato solo in versione a zero emissioni. Questo in quanto la nuova Ypsilon che arriverà nel 2024 inizialmente avrà anche varianti con motore a combustione.

Il futuro crossover di Lancia avrà una lunghezza intorno ai 450 cm e viene descritto da Luca Napolitano come una sorta di Fastback. Questa auto quando arriverà si candiderà a diventare la vettura più venduta in assoluto della casa piemontese dato che si andrà a collocare in un segmento di mercato tra i più in voga in Europa. Nei prossimi mesi è probabile che nuovi indizi possano arrivare a proposito di questa attesa vettura.

