Fiat Cronos: serie speciale di 550 unità in Argentina

Fiat Cronos è la vettura più venduta in Argentina da molti mesi. Per festeggiare questo primato la principale casa automobilistica italiana ha deciso di lanciare una nuova serie speciale denominata HGT. Secondo il marchio, la serie speciale avrà una produzione limitata di 550 unità.

In Argentina lanciata la versione in edizione limitata di Fiat Cronos

Prodotto nello stabilimento di Córdoba, in Argentina, la nuova Fiat Cronos HGT arriva con un appeal più sportivo e si basa sulla versione Precision. Le differenze visive sono dovute ai dettagli neri sulla carrozzeria, come la griglia anteriore, la copertura degli specchietti e i cerchi in lega da 17 pollici. Anche il tetto riceve la tonalità scura, idem per il piccolo spoiler posizionato sul cofano del bagagliaio, con gli stemmi che ricevono anche la finitura completamente nera. Infine, il logo HGT è posizionato a destra sulla back cover.

Sotto il cofano, Fiat Cronos HGT monta il famigerato motore 1.8 E.torQ, che eroga 130 CV di potenza e 18,56 kgfm di coppia. Il motore funziona sempre con un cambio manuale a 6 marce. All’interno, il Cronos HGT aggiunge un rivestimento del tetto nero, mentre i rivestimenti dei sedili sono realizzati (secondo quanto dichiarato da Fiat Argentina) in ecopelle. La plancia ha una finitura nera e inserti cromati, mentre il centro multimediale Uconnect è evidenziato sulla plancia e supporta Apple CarPlay e Android Auto.

Tra gli articoli di serie, la berlina della principale casa automobilistica italiana dispone di aria condizionata automatica, volante con regolazione in altezza e profondità, telecamera per la retromarcia, specchietti ripiegabili automatici e luce di cortesia, allarme pressione pneumatici, 2 airbag frontali, controllo stabilità e trazione, assistente alla partenza in rampa e sistema Isofix per il fissaggio dei seggiolini per bambini.

