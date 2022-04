Fiat Topolino, 500 e Panda: ecco come cambierà la gamma

La gamma di Fiat nei prossimi anni dovrebbe accogliere numerose novità. L’ultima in ordine cronologico che deve ancora essere confermata ufficialmente è la nuova Fiat Topolino. La vettura sarà gemella di Citroen AMI, il quadriciclo leggero elettrico che può essere guidato senza patente e che sta ottenendo un ottimo successo commerciale. Basti pensare che in Francia dal lancio sono state vendute oltre 20 mila unità. Anche in altri paesi le cose stanno andando bene.

Fiat: ecco le novità per il futuro

Dunque anche Fiat Topolino potrebbe replicare lo stesso successo. Oltre a questo modello ricordiamo che la gamma di Fiat si caratterizzerà per la presenza di due famiglie: 500 e Panda. La prima sarà formata dalla city car elettrica che nel 2027 riceverà una nuova generazione. La 500X sarà rimpiazzata da un nuovo SUV leggermente più grande e non si escludono ulteriori sorprese.

La grande protagonista della famiglia Fiat sarà come Panda. La vettura si sposterà di segmento e finirà per dare origine ad una nuova famiglia di auto. La nuova generazione del celebre modello dovrebbe essere prodotta a Kragujevac in Serbia. Si vocifera che l’annuncio ufficiale sarà dato il prossimo 28 aprile. La versione B-SUV invece sarà prodotta a Tychy in Polonia ma potrebbe avere un nome diverso. Entrambi questi modelli prenderanno spunto dalla concept car Fiat Centoventi per il design.

Nel segmento C dovrebbe trovare spazio l’erede di 500X e inoltre si vocifera di un altro modello. Non è ancora chiaro se si tratterà di una nuova Fiat Tipo o di un modello completamente diverso. Entro fine anno dovremmo avere le idee più chiare sul futuro della principale casa automobilistica italiana e sulle moltissime novità che caratterizzeranno la sua gamma.

