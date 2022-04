Alfa Romeo: mistero sul ritorno di un suo famoso modello

Al momento un possibile ritorno nella gamma di Alfa Romeo sembra avvolto nel mistero. Si dice infatti che in futuro uno dei modelli che hanno fatto la storia recente della casa milanese potrebbe fare ritorno. Ci riferiamo alla nuova MiTo che, secondo indiscrezioni provenienti dal Regno Unito e nello specifico dall’autorevole magazine automobilistico Autocar, farà parte della futura gamma della casa automobilistica del Biscione come nuova entry level. Il sito non si limita a dire che MiTo tornerà ma anticipa anche che lo farà nelle vesti di supermini elettrica a 5 porte.

Un vero e proprio mistero attorno al ritorno di una nuova Alfa Romeo MiTo

Dunque l’indiscrezione, pur non ricevendo per il momento conferme ufficiali, sembra essere abbastanza probabile. La cosa però è assai strana se si pensa a quanto dichiarato di recente dal numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato. A Pomigliano infatti il CEO del Biscione aveva detto chiaramente che Alfa Romeo, in quanto nuovo brand premium globale di Stellantis, avrebbe portato sul mercato solo auto globali che possono essere vendute in tutto il mondo e non solo in alcune regioni.

Ricordiamo infatti che nei piani di Stellantis e di Imparato vi è l’obiettivo di rilanciare lo storico marchio milanese in mercati quali Stati Uniti e Cina. Quanto anticipato da Imparato dunque stride con le indiscrezioni di Autocar che parlando del ritorno di MiTo. Questa vettura infatti, che nascerebbe sulla base di Peugeot 208 e Opel Corsa, avrebbe mercato solo in Europa.

A questo punto sono due le possibilità. La prima è che Autocar sbaglia e Imparato ha detto la verità. La seconda è che il CEO del Biscione bluffa e invece il magazine inglese ha fatto uno scoop. A nostro avviso le parole di Imparato sono state troppo nette per dubitare di ciò, anche se a dire il vero un riferimento specifico alla MiTo non c’è stato. Il CEO infatti parlava di una nuova Giulietta ma quanto detto dovrebbe valere anche per la MiTo. Staremo a vedere…

