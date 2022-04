Ferrari 296 GTS: svelata la prima stradale open-top con V6 [FOTO]

Ferrari ha finalmente presentato ufficialmente la nuovissima Ferrari 296 GTS (Gran Turismo Spider) dopo una serie di teaser ufficiali. Maranello la definisce la sua prima vettura stradale V6 con tettuccio aperto a portare il badge del cavallino rampante.

Quando la 296 GTB è stata presentata lo scorso anno, il suo nuovo gruppo propulsore ibrido plug-in ha rappresentato una rivoluzione per lo storico marchio modenese. Questo perché il motore V6 di 120° è arrivato per la prima volta su una supercar da strada del cavallino. Oggi, questo primato continua con la nuova 296 GTS, anche se adesso il suono del “piccolo V12” è ancora più appagante grazie all’hard top retrattile (RHT).

Ferrari 296 GTS: ecco la nuova decappottabile da 830 CV del cavallino rampante

La Gran Turismo Spider viene fornita con il primo V6 turbo ad essere montato su un’auto da strada decappottabile della casa automobilistica modenese ed è anche la prima Ferrari spider ibrida plug-in a trazione posteriore.

La potenza proviene da un V6 biturbo da 3 litri abbinato a una powertrain elettrico che erogano complessivamente 830 CV. Vengono scaricati sulle ruote posteriori. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,6 secondi mentre la velocità massima è di 330 km/h. Ferrari sostiene che la Ferrari 296 GTS riesce a raggiungere i 135 km/h in modalità 100% elettrica, prima che entri in funzione il sei cilindri a combustione interna.

Tutto ciò viene reso davvero esaltante dall’hard top retrattile. Più leggero di una capote tradizionale ed estremamente compatto, la vasta esperienza di Ferrari con questo tipo di tettuccio si traduce in superfici che lavorano in tandem con le linee dell’auto, garantendo l’effetto di una vera coupé decappottabile.

Il tetto pieghevole si divide in due sezioni che si ripiegano a filo sulla parte anteriore del motore. Ciò ha permesso ai designer di introdurre una finestra nella parte posteriore del cofano motore attraverso la quale è ben visibile il nuovo V6 3.0.

L’hard top impiega solo 14 secondi per aprirsi/chiudersi

Quando il tettuccio è retratto, l’abitacolo e il ponte posteriore sono separati da un lunotto in vetro regolabile in altezza che garantisce comfort, anche a velocità elevate. La combinazione di prestazioni elevate con contenuti tecnologici nuovi di zecca assicurato che una caratteristica chiave venga esaltata maggiormente: il famoso sound del cavallino rampante.

L’RHT può essere attivato in soli 14 secondi a velocità fino a 45 km/h. Anche con il tetto sollevato, il sistema brevettato di risonanza dello scarico incanala la purezza del suono del motore direttamente nell’abitacolo. Con il tetto abbassato, le. note di scarico diventano ancora più appaganti.

La Ferrari 296 GTS viene fornita, poi, con uno spoiler posteriore attivo ispirato a quello de LaFerrari, integrato nel paraurti posteriore per generare un elevato livello di carico aerodinamico posteriore. Il sistema di raffreddamento dei freni è stato sviluppato attorno alle pinze Aero che hanno debuttato sulla SF90 Stradale da 1000 CV. Il design stesso, sportivo, sinuoso e compatto, fa riferimento a modelli come la 250 LM del 1963, un perfetto connubio di semplicità e funzionalità.

Proprio come la 296 GTB, anche per la Gran Turismo Spider sarà disponibile il pacchetto Assetto Fiorano. Questo prevede nuova livrea (basata sulla 250 LM), caratteristica leggere e notevoli modifiche aerodinamiche. La configurazione posteriore ad alto carico aerodinamico offre l’equivalente di 360 kg a 250 km/h.

Infine, sono previsti aggiornamenti agli pneumatici con quelli ad alte prestazioni Michelin Pilot Sport Cup 2R (opzionali) che forniscono l’aderenza necessaria per godere delle massime prestazioni in pista.

