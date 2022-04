Maserati Grecale Trofeo: svelata in ogni minimo dettaglio [FOTO SPIA]

Senza se e senza ma, la nuova Maserati Grecale è l’auto più importante della Casa automobilistica del Tridente degli ultimi vent’anni. L’ingresso nel redditizio segmento dei sport utility di taglia large sancito dalla Levante ormai sei anni fa non deve trarre in inganno. Sebbene lo sbarco nelle concessionarie abbia rappresentato una tappa cruciale, ora il brand cerca di presidiarlo ancora di più dall’interno. Difatti, la vettura del Costruttore emiliano ha scagliato il guanto di sfida, nella categorie dei suv premium/luxury di taglia media, agli altri giganti del business. Un’offensiva commerciale che verrà rafforzata dall’ingresso in listino della Maserati Grecale Trofeo. Trattasi della interpretazione top di gamma del nuovo suv di segmento D presentato lo scorso mese.

Maserati Grecale Trofeo: proseguono i test su strada

Nonostante sia già stato presentato ai giornalisti di settore, il veicolo prosegue imperterrito i propri test su strada. Alla ricerca del perfetto settaggio, che rende il prodotto quanto più impeccabile in termini di solidità e sicurezza.

La fase del collaudo ha un’importanza cruciale nei piani di conquista di qualsiasi produttore. E il Tridente intende proporre un veicolo quanto più vicino possibile alla perfezione. Del resto, c’è una reputazione da difendere e il prezzo di mercato, sicuramente non popolare, obbliga la massima cura nei minimi dettagli. Negli scorsi giorni il suv è stato “colto in flagrante” da Gabetz Spy Unit nelle immagini caricate da Walter Vayr su Facebook, che potete guardare in questo articolo.

Le versioni in dirittura d’arrivo

Le versioni del modello in dirittura d’arrivo nelle concessionarie saranno molteplici. D’altro canto, Maserati Grecale Trofeo ha un valore strategico di gran lunga superiore in confronto ai competitor. Il modello è quello che meglio evidenzia i tratti distintivi del veicolo, basato su quattro principi cardine: lusso, tecnologia, versatilità e performance.

Quattro punti chiave esaltati dalla proposta in serbo per i prossimi mesi. Grazie a soluzioni appositamente sviluppate, si parla di valori prestazionali persino superiori della controparte standard, forte di un motore che garantisce uno scatto da 0 a 100 in appena 3,8 secondi, una velocità massima di 285 km/h e una coppia motrice di 620 Nm.

Maserati Grecale Trofeo: sotto al cofano il Nettuno della MC20

Il motore a cui ci riferiamo è il Nettuno, una specialità del menù. Come recentemente dichiarato dai vertici aziendali, l’unità resterà un’esclusiva del brand, senza condivisione alcuna con nessun altro marchio del gruppo Stellantis. Perché ok il rapporto di “sorellanza”, ma tutto ha un limite. E spartirlo insieme ad altri operatori rischierebbe seriamente di comportare una perdita del valore del propulsore agli occhi della clientela. La ragione dietro alla decisione è di non “sminuire” il lavoro del reparto interno di tecnici e ingegneri.

Comunque, al di là del motore Nettuno, la Maserati Grecale Trofeo presenta molle pneumatiche, smorzamento regolabile e dà modo a chi prende in mano il volante di beneficiare delle tarature più sportive. Sotto il profilo estetico, siamo probabilmente davanti alla versione di Grecale che ricorda maggiormente la sportiva MC20. Non una sorpresa, sicché, durante la presentazione della MC20, era stata descritta come una sorta di anticipazione degli sviluppi futuri della gamma.

La base tecnica e l’impianto di fabbricazione sono dell’Alfa Romeo Stelvio

Lunga 484 cm, la Grecale – nome dell’intebso vento mediterraneo, che soffia da nord-est – affonda le sue radici nell’Alfa Romeo Stelvio. Dalla cugina riprende la base tecnica davvero pregevole, completa di sospensioni anteriori a quadrilatero e multilink al retrotreno. Inoltre, le due auto sono accomunate dall’impianto di fabbricazione: Fca Cassino Plant, nel Lazio.

Piede a tavoletta

La Maserati Grecale Trofeo intende fin da subito lasciare un impronta nel business, conferendo all’azienda un “boost” nelle vendite. Sebbene non sia possibile parlare di volumi di massa, poiché la qualità costruttiva ha l’assoluta priorità, la soluzione si inserisce nel piano di rilancio del Tridente. Posta un gradino sopra i marchi premium Alfa Romeo, DS e Lancia, la Casa produttrice ha l’imperativo di incrementare le immatricolazioni e non di poco. Supportata dalla potenza economica di Stellantis, il diktat è di incrementare in misura esponenziale il market share. Da sola, la Maserati Grecale Trofeo potrà spingersi fino a un certo limite, ma se abbinata al resto del portafoglio prodotti avrà le credenziali per apportare un contributo rilevante.

Gli toccherà sobbarcarsi notevoli pressioni, alla luce delle manovre attuate dal management. Nello specifico, a cederle spazio sarà la Ghibli, destinata a non avere eredi alla fine del suo ciclo di produzione. In tutto e per tutto la Grecale andrà a sostituirla. Ergo, la realtà modenese spera di sbancare grazie a essa e promette meraviglie. Secondo i portavoce, sarà la migliore della sua categoria come spazio interno, guidabilità, maneggevolezza e accelerazione, velocità di punta, esperienza sonora, ampio uso di materiali di pregio quali legno, carbonio, pelli e la miglior dotazione di base. “Nemica giurata” sarà la Porsche, che dalla sua annovera Macan e Cayenne. Lo avevamo detto: i competitor saranno di grido e per riuscire a mettere i bastoni fra le ruote servirà un lavoro magistrale.

Abitacolo contemporaneo

All’interno il progetto fa leva sulla contemporaneità mediante un cruscotto digitale (ormai diventato mera prassi). Lo affiancherà un nuovo elemento centrale da 12,3 pollici, dedicato all’infotelematica di Android Auto, gestibile pure attraverso i comandi vocali. Il pacchetto si fregerà, peraltro, di un display comfort più piccolo da 8,8 pollici, dotato di comandi accessori, nonché del rivisitato orologio digitale.

Le fasi della commercializzazione

Al lancio commerciale, programmato per la seconda metà del 2022, Grecale sarà disponibile nel kit PrimaSerie, un’edizione a tiratura limitata contraddistinta da configurazione di interni e contenuti esclusivi. Almeno in un frangente iniziale quella sarà l’unica opzione disponibile per mettere le mani sul suv. Chi avrà la pazienza di attendere il proprio turno avrà un ricco assortimento tra cui orientarsi: GT, mossa da un 2 litri turbo 4 cilindri mild hybrid, in grado di sprigionare una potenza complessiva di 300 cavalli; Modena, forte della medesima unità ma ancora più prestante, arrivando a toccare quota 330 cavalli; e, appunto, la fiammante Maserati Grecale Trofeo.

Che cela sotto al cofano un 3 litri V6 biturbo da 530 cavalli, generato dal Nettuno impiegato nella supersportiva MC20. Per ciascuna delle soluzioni indicate, il compito di scaricare “l’esuberanza” della Grecale a terra è affidato a una trasmissione automatica a 8 rapporti, collegata alle quattro ruoti motrici.

Maserati Grecale Trofeo: sospensioni ad aria di serie

Le sospensioni ad aria sono una peculiarità di Grecale Trofeo, che le include senza il pagamento di nessun ulteriore esborso, invece opzionali per le Mild Hybrid. L’escursione totale consentita è di 65 mm; passando, da una soglia minima di meno 35 mm della modalità Park, ad una massima di più 30 mm nella modalità Off Road. Che (lo dice il nome stesso) è la più idonea al fuoristrada delle selezioni contemplate: le altre sono Comfort, GT, Sport e Corsa.

Il motore V6 3 litri biturbo da 530 cavalli della Maserati Grecale Trofeo è identico a quello della MC20, salvo per il fatto che è in versione depotenziata. Non va mai dimenticato che si tratta di un suv. A forte connotazione sportiva senz’altro, ma pur sempre un suv, ovvero dove la voce “utility” ha pari importanza.

La declinazione di Grecale sbarcherà in concessionaria fra poche settimane, al pari delle sopracitate interpretazioni GT e Modena. Il mese buono sarà quello di giugno 2022, quando sarà acquistabile a un prezzo di partenza di 114.950, destinato a salire nel caso in cui vengano inclusi degli optional. Intanto, le ultime immagini trapelate in rete, rilasciate da Walter Vayr su Facebook per Gabetz Spy Unit, permettono di avere un’idea più precisa in merito.

Nel 2023 l’edizione Full Electric

Per completezza di informazione, segnaliamo che dal 2023 la Maserati compirà un passo avanti verso le forme di alimentazione alternativa. Per ridurre le emissioni di anidride carbonica, la gamma Grecale sarà completata dall’edizione Full Electric, che sfrutterà la tecnologia a 400 Volt, monterà una batteria da 105 kWh di capacità e un powertrain in grado di sprigionare ben 800 Nm di coppia motrice. La transizione elettrica è stata disposta da Stellantis, con il piano industriale Dare Forward 2030 illustrato a inizio marzo.

