Alfa Romeo 6CC Black è l’ultima creazione visionaria di TDA Automotive

Il concept render Alfa Romeo 6CC Black 2026, è l’ultima creazione del designer visionario Tommaso D’Amico. Essa rappresenta una visione futuristica di un coupé sportivo dal forte heritage italiano. Questo modello del tutto ipotetico sintetizza un equilibrio perfetto tra anima racing, design scolpito e tecnologia all’avanguardia. La sua silhouette affilata e bassa esprime potenza e agilità, con volumi marcati e prese d’aria aggressive che ne enfatizzano la dinamicità.

Alfa Romeo 6CC Black 2026: il nuovo concept di Tommaso D’Amico esprime eleganza e potenza

La carrozzeria nero opaco di questa ipotetica Alfa Romeo 6CC Black 2026, impreziosita da riflessi cangianti, mette in risalto la precisione delle linee, mentre i fari LED anteriori e posteriori definiscono un’identità decisa e moderna. Elementi come gli specchietti in fibra di carbonio, i cerchi bruniti da 21” a quattro fori con pinze grigie e il tetto satinato completano un’estetica raffinata e sportiva, pensata per esaltare prestazioni elevate e carattere distintivo, in perfetta continuità con la tradizione Alfa Romeo ma proiettata verso il futuro.

Gli interni, visibili attraverso i vetri oscurati, accolgono con sedili sportivi in pelle bicolore beige e nera, impreziositi da cuciture a contrasto che richiamano l’essenza sportiva di Alfa Romeo. La nuova Alfa Romeo 6CC Black sarà offerta in due configurazioni: una motorizzazione V6 biturbo mild hybrid da 3.0 litri con 540 CV, trazione posteriore e cambio automatico a doppia frizione, e una versione completamente elettrica da 400 kW (544 CV) dotata di torque vectoring, trazione integrale e autonomia fino a 610 km secondo il ciclo WLTP.

L’abitacolo unisce tecnologia e coinvolgimento grazie a un cockpit digitale 3D, head-up display, sistema infotainment con comandi vocali avanzati e un’interfaccia sportiva rinnovata. L’Alfa Romeo 6CC Black 2026 rappresenta così l’equilibrio ideale tra emozione e innovazione, progettata per chi considera la guida un’arte e vuole distinguersi con eleganza, performance e passione italiana. Come sappiamo al momento però il biscione non pare intenzionato a lanciare sul mercato una vettura di questo tipo sono ben altri i modelli in arrivo tra cui un misterioso modello che forse sarà prodotto a Melfi.