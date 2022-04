Nuova Lancia Ypsilon: tutto quello che sappiamo fino ad ora

Nuova Lancia Ypsilon sarà la prima novità prevista da Stellantis per Lancia. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe ha detto chiaramente che intende rilanciare in grande stile la casa automobilistica piemontese. Questa vettura sarà dunque la prima di 3 modelli che arricchiranno la gamma del brand premium di Stellantis da qui al 2028.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Lancia Ypsilon

La nuova Lanica Ypsilon sorgerà sulla piattaforma CMP dell’ex groupe PSA che nei prossimi anni sarà aggiornata per diventare la STLA Small. La vettura almeno inizialmente sarà prodotta sia in versione elettrica al 100 per cento che in varianti con motore a combustione. La versione elettrica al 100 per cento diventerà l’unica della gamma a partire dal 2028 anno in cui sarà lanciato sul mercato l’aggiornamento di metà carriera di questa auto.

La nuova Lancia Ypsilon sarà l’emblema del nuovo corso di Lancia. Il suo design ispirerà quello delle future vetture della casa piemontese. Dunque con questo modello capiremo quelle che saranno le linee fondamentali del nuovo stile di Lancia. La vettura punterà su eleganza, tecnologia e sostenibilità. Gli interni saranno realizzati alla stregua di un salotto.

La versione elettrica al 100 per cento è destinata a diventare la versione più potente mai realizzata di questa vettura. Le dimensioni dovrebbero essere leggermente maggiori rispetto al modello attuale. La futura generazione dovrebbe avvicinarsi ai 4 metri di lunghezza.

La nuova Ypsilon dovrebbe essere prodotta in Spagna presso lo stabilimento Stellantis di Figueruelas vicino la città di Saragozza. In quella struttura la futura auto di Lancia verrebbe costruita insieme alle versioni elettriche di Opel Corsa e Peugeot 208. Su questo però si aspettano ancora conferme ufficiali.

Ricordiamo infine che a proposito di questo modello il CEO di Lancia Luca Napolitano ha promesso novità importanti entro al fine del 2022. Secondo qualcuno queste novità sarebbero la versione concept car del veicolo che ci darebbe un’idea di quello che sarà il design della futura generazione di Ypsilon.

