Carlos Tavares: nuovi critici punti di vista sull’elettrico

La posizione del CEO del Gruppo Stellantis, Carlos Tavares, in relazione al prospettato futuro elettrico che interesserà il mondo dell’auto appare ancora fortemente critica. Il portoghese CEO del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA pare infatti condurre una pseudo battaglia nei confronti di un approccio alla mobilità che comunque ancora oggi possiede più di qualche lacuna.

Secondo Carlos Tavares non sono ancora validi i motivi che permetterebbero di abbandonare definitivamente le possibilità offerte dai tradizionali propulsori endotermici, in luogo dei nuovi motori elettrici. Abbandonare la condizione attualmente in voga per ciò che riguarda il mondo dell’auto, in tempi brevissimi, pare difficile e ancora fortemente complicato. Almeno a sentire l’ulteriore punto di vista offerto proprio da Carlos Tavares.

Sono diversi gli ostacoli ancora da superare secondo il punto di vista di Carlos Tavares

La strada che conduce all’esclusivo utilizzo di unità elettriche pare infatti ancora in salita, e non priva di ostacoli da superare. Le tempistiche ridotte dalle norme europee potrebbero quindi rappresentare un problema non indifferente nella definizione dei piani che condurrebbero proprio all’applicazione dell’elettrico al mondo dell’automobile. C’è poi un problema legato ai costi necessari per affrontare l’acquisto di una nuova auto elettrica: è questo un ulteriore problema che Carlos Tavares ha voluto porre all’attenzione generale.

Secondo Carlos Tavares, gli impatti che derivano dall’applicazione dell’elettrico al mondo dell’automobile potrebbero risultare ben visibili solamente qualora la diffusione delle elettriche sarà particolarmente ampia. Tuttavia, “finché costano ancora troppo, non rimpiazzeremo la produzione delle vetture tradizionali” ha ammesso il CEO del Gruppo Stellantis ad Auto. È noto infatti che al giorno d’oggi le vetture elettriche “costano il 50% in più, almeno, rispetto a quelle con motore endotermico. In questo serve anche l’aiuto della politica”, ha poi aggiunto Carlos Tavares.

All’interno del medesimo intervento, Carlos Tavares ha posto l’attenzione anche sulla questione legata agli aspetti produttivi che interessano le nuove vetture elettriche che secondo il suo punto di vista non possono risultare ecologiche solamente per ciò che riguarda le assenti emissioni allo scarico. Bisognerebbe essere certi ad esempio della provenienza dell’energia elettrica necessaria alla ricarica delle batterie che dovrebbe essere “prodotta in modo pulito e attualmente non lo è”, ha aggiunto Tavares. Va però sottolineato che Carlos Tavares non è risultato mai contrario all’elettrico, ma piuttosto ha spesso evidenziato situazioni e punti di vista che andrebbero effettivamente analizzati con maggiore attenzione prima di ragionare su proclami di varia natura.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!