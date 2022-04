Nuova Fiat Panda: il 28 aprile sapremo dove sarà prodotta?

Dalla Serbia arrivano interessanti novità a proposito della nuova Fiat Panda. Secondo il portale “InfoKG” il prossimo 28 aprile sarà annunciato ufficialmente che la futura generazione del celebre modello della principale casa automobilistica italiana sarà prodotta in Serbia presso lo stabilimento di Kragujevac. Dunque in quella data arriverebbe finalmente l’ufficialità che la produzione di Panda da Pomigliano si sposterà nell’est dell’Europa, come anticipato nei giorni scorsi da alcune indiscrezioni.

Produzione a Kragujevac per la nuova Fiat Panda? Il 28 aprile potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale

Di Kragujevac si parlava già da qualche settimana come possibile casa della nuova Fiat Panda al posto della monovolume Fiat 500L, che ormai sembra giunta alla fine della sua carriera. La produzione del nuovo modello che probabilmente partirà nel 2023 o forse nel 2024, darà un forte slancio alla produzione di quella fabbrica, che negli ultimi anni ha visto la propria produzione ridotta ai minimi termini.

A Pomigliano l’attuale generazione di Panda continuerà ad essere prodotta fino al 2026, come confermato dalla stessa Fiat nelle scorse settimane. Le due auto infatti convivranno per un paio di anni sul mercato. Del resto la nuova Fiat Panda sarà proposta solo in versione completamente elettrica mentre l’attuale modello nelle versioni con motore a benzina e ibrida.

L’arrivo della nuova Fiat Panda è considerato come un momento fondamentale per Fiat. Infatti con questo modello la principale casa automobilistica italiana punta a diventare la Tesla del popolo permettendo a chiunque di poter acquistare auto elettriche con prezzi accessibili.

Il prossimo 28 aprile l’annuncio ufficiale di Kragujevac come sede per questa importante produzione dovrebbe avvenire alla presenza dei vertici di Stellantis nello stabilimento. Infine segnaliamo che le auto prodotte da Fiat in questo stabilimento potrebbero essere addirittura due.

