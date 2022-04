Nuova Alfa Romeo Giulia 2026: tutto quello che sappiamo

Nuova Alfa Romeo Giulia 2026 è senza dubbio uno dei modelli più attesi tra quelli che in futuro arricchiranno la gamma della casa automobilistica milanese. Nei prossimi anni infatti Alfa Romeo è destinato a diventare il brand premium globale di Stellantis e di conseguenza una vettura come la seconda generazione di Giulia sarà fondamentale per la riuscita del progetto a livello globale.

Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora sulla nuova Alfa Romeo Giulia 2026

Innanzi tutto, sappiamo che la nuova Alfa Romeo Giulia 2026 si farà. E’ stato il nuovo numero uno del Biscione, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato a confermare la notizia nei mesi scorsi. Questa auto sarà realizzata sulla piattaforma STLA Large che altri non è che la versione aggiornata di Alfa Romeo Giorgio che sarà adatta ad ospitare auto elettriche al 100 per cento. Infatti questa vettura è stata confermata per un’altra generazione che però sarà solo ed esclusivamente a zero emissioni.

La nuova Giulia avrà un design evolutivo rispetto alla versione attuale. Lo ha confermato nei mesi scorsi il CEO della casa automobilistica del Biscione Alejandro Mesonero Romanos che non vuole stravolgere l’ottimo lavoro fatto dai suoi predecessori. Lo spagnolo semplicemente vuole dare maggiore personalità alla vettura. L’auto che dovrebbe essere svelata nel 2026 dovrebbe dunque disporre di uno stile destinato a durare nel tempo diventando un vero e proprio classico moderno.

La versione Quadrifoglio dovrebbe essere confermata come top di gamma anche se l’auto sarà solo elettrica. SI tratterà di una versione ad altissime prestazioni. Imparato ha confermato che spera di farla ma solo se nel frattempo la tecnologia avrà fatto i passi necessari per portare sul mercato un modello che sia all’altezza di questo nome.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Castello: ecco tutto quel che sappiamo sull’E-SUV che caratterizzerà la gamma della casa del Biscione a partire dal 2027[RENDER]

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!