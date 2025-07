Jeep Wrangler Rubicon Joose Limited Edition: saranno prodotte solo 60 unità

Jeep introduce in Messico la tinta esterna Joose. La Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Joose 2025 diventa un’opzione in edizione limitata di 60 unità disponibile per la prima volta sulla Wrangler 2025. La tinta fa parte di un’ampia gamma di vivaci colori speciali e in edizione limitata che aggiungono ancora più personalizzazione e fascino alla Jeep Wrangler. La Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Joose 2025 presenta anche il rinomato tetto Sky-Freedom Power Top per una sensazione di libertà unica, oltre alla grafica superiore laterale 1941 e a un’esclusiva griglia anteriore oscurata.

Jeep Wrangler Rubicon Joose arriva in Messico sulla base della Jeep Wrangler Unlimited Rubicon del 2025

L’iconica Jeep Wrangler, il veicolo più capace e riconosciuto al mondo, offre capacità off-road ineguagliabili grazie a oltre ottant’anni di esperienza ingegneristica nel settore 4×4. La Jeep Wrangler offre un assale posteriore Dana a flottazione completa, un rapporto di riduzione di 100:1, un nuovo verricello Warn da 8.000 libbre e una capacità di traino aumentata di 5.000 libbre, tutti disponibili direttamente dalla fabbrica.

All’interno, i clienti possono godere di livelli di comfort e sicurezza superiori, con un nuovo abitacolo dotato di sedili anteriori regolabili elettricamente in 12 posizioni, radio touchscreen Uconnect 5 da 12,3″ e airbag a tendina laterali nella prima e seconda fila di serie. La Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Joose 2025 è disponibile in edizione limitata al prezzo di $ 1.639.900 pesos.

La nuova Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Joose 2025 mantiene il suo design scultoreo immediatamente riconoscibile grazie agli storici badge Jeep. Il design esterno della Wrangler è audace e robusto. Presenta un’ampia carreggiata e una linea di cintura ribassata, aumentando le dimensioni dei finestrini per migliorare la visibilità esterna.

Mantiene la leggendaria e rinnovata griglia a sette barre con un look più moderno. Le griglie esterne si intersecano con i fari, rendendo omaggio alla Jeep CJ. I fari a LED e i fendinebbia forniscono una luce bianca nitida e contribuiscono all’immagine distintiva della Wrangler. Presenta le familiari luci diurne che formano un alone attorno al perimetro esterno dei fari e gli indicatori di direzione anteriori posizionati sui parafanghi anteriori.

Jeep Wrangler Rubicon Joose arriva nel nostro paese sulla base di una Jeep Wrangler Unlimited Rubicon del 2025, che incorpora l’esclusiva capote elettrica Sky-Freedom Power Top per una sensazione di libertà unica, oltre a una grafica laterale superiore del 1941 e un’esclusiva griglia anteriore oscurata.

Gli interni raffinati della nuova Wrangler sono ricchi di funzionalità e tecnologie premium che estendono la funzionalità e la versatilità caratteristiche di un veicolo Jeep. La console centrale, ispirata alla tradizione, presenta linee pulite e decise che completano il design orizzontale della plancia. Il cruscotto è rivestito con nuove superfici soft-touch in tessuto o poliuretano e presenta cuciture a contrasto. L’alloggiamento AMPS è ora posizionato nella parte superiore della plancia. Il sistema di riconoscimento vocale vivavoce è di serie su tutti gli allestimenti ed è stato potenziato con la tecnologia a matrice di microfoni.

Un nuovissimo touchscreen da 12,3″, il display più grande e avanzato mai offerto su una Wrangler, gestisce il pluripremiato sistema Uconnect 5 di quinta generazione ed è posizionato in modo prominente nella parte superiore della console centrale, appena sopra la nuova bocchetta di ventilazione rettangolare. Le bocchette di ventilazione esterne mantengono la loro caratteristica forma circolare.

Il sistema Uconnect 5 offre velocità operative cinque volte superiori rispetto alla generazione precedente. Utilizzando il sistema operativo Android e gli aggiornamenti over-the-air (OTA), offre la flessibilità necessaria per evolvere costantemente il sistema e offrire nuovi contenuti, funzionalità e servizi. Il nuovo Uconnect 5 della Wrangler offre più servizi e funzionalità connesse per una facilità d’uso senza pari.

La nuova Wrangler è ben equipaggiata per mantenere gli occupanti del veicolo connessi durante gli spostamenti. La funzionalità migliora per i passeggeri della prima fila con l’aggiunta di porte USB Type-C standard che consentono ai dispositivi di ricaricarsi fino a quattro volte più velocemente. La Wrangler offre un totale di sette porte USB Type-A e Type-C su entrambe le file. Le prese di corrente standard da 12 volt sono presenti in tutta la nuova Wrangler. È inoltre disponibile una presa di corrente CA da 115 volt opzionale per alimentare i dispositivi elettronici domestici con spine a tre poli.