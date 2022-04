Vendite Alfa Romeo: primo trimestre negativo in Europa

Il primo trimestre si chiude con un nuovo calo di vendite per Alfa Romeo in Europa. Il marchio italiano, che sta preparando il suo rilancio con il debutto dell’Alfa Romeo Tonale, deve fare i conti con un primo trimestre negativo che si chiude con un calo di vendite ancora più marcato di quello fatto registrare dall’intero mercato delle quattro ruote europeo. Sui risultati di Alfa Romeo pesa, in particolare, un mese di marzo molto negativo. Vediamo i dettagli completi:

Vendite Alfa Romeo: ecco i risultati del primo trimestre del 2022 in Europa

Il primo trimestre del 2022 si chiude in negativo per Alfa Romeo. Il marchio italiano ha registrato un totale di 2.066 unità vendute nel corso del mese di marzo con un calo del -26% rispetto ai dati, già negativi, dello scorso anno. Per Alfa Romeo si registra una quota di mercato dello 0,2%. Da notare che il dato fatto registrare dalla casa italiana è peggiore rispetto a quello dell’intero mercato europeo (EU + Efta + UK) in calo del -18,8%.

Per quanto riguarda il primo trimestre del 2022, invece, Alfa Romeo ha venduto un totale di 4,640 unità in Europa. In questo caso, il calo rispetto ai dati dell’anno scorso è del -20,8%. Anche in questo caso, la quota di mercato è dello 0,2%. I risultati di Alfa Romeo sono nettamente peggiori rispetto a quelli fatti registrare dall’intero mercato europeo che chiude il trimestre con un calo del -10,6%.

Ricordiamo che Alfa Romeo ha chiuso il primo trimestre in negativo anche negli USA, primo mercato del brand.

Le vendite di Alfa Romeo nei principali mercati europei

Il primo mercato di Alfa Romeo resta, naturalmente, l’Italia. Nel nostro Paese, infatti, Alfa Romeo ha venduto 2.155 unità nel corso del primo trimestre dell’anno. Circa il 46% delle vendite complessive in Europa del marchio sono, quindi, legate all’Italia, un dato che conferma soprattutto il ruolo di secondo piano che il brand ricopre al di fuori dei confini nazionali.

Da segnalare, inoltre, le 631 unità vendute da Alfa Romeo in Germania. Il mercato tedesco si conferma un importante mercato per il marchio italiano anche se le vendite sono in calo rispetto allo scorso anno. Il confronto tra il primo trimestre del 2022 e quello del 2021 si traduce in un calo delle vendite per Alfa Romeo del 15%.

Dati in leggera crescita, invece, arrivano dal Regno Unito dove però i volumi complessivi sono davvero contenuti. Alfa Romeo ha chiuso il primo trimestre del 2022 con un totale di 395 unità vendute registrando un miglioramento del +25% rispetto ai dati dello scorso anno. Il market share è dello 0,09%.

Risultati stabili arrivano dalla Francia, un tempo secondo mercato europeo di Alfa Romeo. Il marchio italiano ha, infatti, fatto registrare un totale di 333 unità vendute sul mercato francese nel corso dei primi tre mesi dell’anno. Questo dato si traduce in una crescita del +4% rispetto ai risultati del primo trimestre dello scorso anno. La quota di mercato è pari ad appena lo 0,09%.

Sono 386 le unità vendute da Alfa Romeo in Spagna nel corso del primo trimestre del 2022. Per il marchio italiano si tratta di un nuovo rallentamento sul mercato iberico dopo i buoni risultati raggiunti negli anni passati. Rispetto al primo trimestre del 2021, infatti, Alfa Romeo registra un calo del -19.4% sul mercato spagnolo.

Si aspetta l’Alfa Romeo Tonale per il rilancio

Le vendite di Alfa Romeo sono ridotte ai minimi termini e continueranno a viaggiare su volumi molto contenuti anche per i prossimi mesi. Sarà necessario attendere il secondo semestre del 2022 per una decisa inversione di tendenza. Sulla carta, infatti, il nuovo Alfa Romeo Tonale ha tutte le potenzialità per sostenere il rilancio del marchio, in Italia e nel resto d’Europa, grazie anche alle motorizzazioni ibride che rappresentano l’ossatura della gamma.

Da notare, inoltre, che stanno per arrivare anche i restyling di Giulia e Stelvio, aggiornamenti che prolungheranno la carriera dei due modelli e che potrebbero introdurre, finalmente, anche le motorizzazioni mild hybrid. Con questa serie di novità, dal secondo semestre del 2022, Alfa Romeo potrebbe registrare una decisa accelerazione delle vendite. Continuate a seguirci per saperne di più.

