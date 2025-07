Leapmotor entra nel mondo del calcio: è partner della UNIQA ÖFB Cup

Leapmotor Austria e l’agenzia di marketing sportivo sporteo sono lieti di annunciare una nuova partnership: l’innovativo produttore di auto elettriche Leapmotor diventerà il partner ufficiale della UNIQA ÖFB Cup, una delle competizioni calcistiche più tradizionali ed emozionanti del calcio austriaco. Sessantaquattro squadre provenienti da tutta l’Austria parteciperanno alla UNIQA ÖFB Cup 2025/26. Questa collaborazione e l’impegno di Leapmotor come partner ufficiale della coppa sottolineano l’obiettivo di promuovere lo sport sostenibile e una mobilità orientata al futuro.

Leapmotor diventerà il partner ufficiale della UNIQA ÖFB Cup, una delle competizioni calcistiche più famose in Austria

Christian Bley, Brand Manager Leapmotor Austria, è entusiasta della nuova partnership: “L’UNIQA ÖFB Cup entusiasma anno dopo anno gli appassionati di calcio di tutta l’Austria, sia negli stadi grandi che in quelli piccoli, ed è accessibile a tutti. Proprio come i nostri innovativi modelli Leapmotor T03, C10 e C10 REEV, innovativi e vicini alle persone. Siamo lieti di sfruttare questo palcoscenico speciale del calcio austriaco per aumentare la visibilità della mobilità elettrica e promuovere il marchio giovane e in rapida crescita Leapmotor. Offriamo già tre modelli in tutta l’Austria. E il modello numero 4, il nuovo B10, sarà disponibile a fine settembre.”

Eric Weixlbaumer, Responsabile Vendite di sporteo,ha aggiunto: “Con Leapmotor, la UNIQA ÖFB Cup ha acquisito un nuovo partner di grande interesse, la cui attenzione alla sostenibilità e all’innovazione si allinea perfettamente ai valori della Coppa. Il fatto che questa partnership rappresenti anche il primo impegno di Leapmotor nello sport in Europa ci rende particolarmente orgogliosi e testimonia l’alto prestigio e l’attrattiva della Coppa ” La collaborazione avrà inizio con il primo turno della UNIQA ÖFB Cup 2025/26, che inizierà a fine luglio.