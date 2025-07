Fiat Mobi 2026: interni rinnovati e nuovi equipaggiamenti

Sviluppata presso lo stabilimento Stellantis Automotive di Betim, nel Minas Gerais, la Fiat Mobi è arrivata sul mercato nel 2016 e ha ridefinito il segmento delle utilitarie in Brasile. Leader di vendite nel suo segmento dal 2021, la berlina entry-level di Fiat ha subito un’ulteriore evoluzione, diventando ancora più moderna, versatile e competitiva per il model year 2026. Le caratteristiche esterne di Fiat Mobi 2026 includono nuovi coprimozzi e un nuovo colore per i cerchi in lega da 14 pollici, specchietti retrovisori esterni e maniglie delle porte verniciati in nero lucido, e un tetto nero sulla versione Trekking, che aggiunge un tocco di sportività al modello.

Fiat Mobi 2026: la berlina entry-level di Fiat ha subito un’ulteriore evoluzione

Gli interni di Fiat Mobi 2026 sono stati completamente ridisegnati, con un nuovo design e vani portaoggetti disposti in modo intelligente, essenziali per l’uso quotidiano. Il modello presenta un nuovo cruscotto e un nuovo volante, oltre a nuovi pacchetti opzionali che offrono una migliore ergonomia e comfort.

Disponibile negli allestimenti Like e Trekking, entrambi con motore Firefly da 1,0 litri, Fiat Mobi 2026 rimane un’opzione intelligente per l’uso urbano, dotata di sistema antibloccaggio dei freni, controllo di stabilità, controllo di trazione, assistenza alla partenza in salita, sensori di pressione pneumatici, servosterzo elettrico e regolazione dell’altezza di fari e volante. Il pacchetto include anche aria condizionata, airbag anteriore, chiusura centralizzata e alzacristalli anteriori, tergilunotto, lavavetri e sbrinatore del lunotto posteriore e sensore di temperatura esterna.

Con l’Essential Pack, la versione Like può essere dotata di fendinebbia, comandi di apertura del bagagliaio e del serbatoio, cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza e un rivestimento del bagagliaio più ampio. Per la versione Trekking, il Top Pack include tutti gli optional disponibili nell’Essential Pack, oltre a sensori di parcheggio posteriori, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e cerchi in lega da 14 pollici in Ghana Black.

All’inizio dell’anno, la Mobi era equipaggiata con il motore Firefly da 1,0 litri, rendendola più potente, economica e competitiva per soddisfare i clienti che cercano efficienza e un miglior rapporto qualità-prezzo, essenziali in questa categoria. Con il nuovo motore, le versioni Like e Trekking di Fiat Mobi 2026 ora sviluppano fino a 75 CV e 105 Nm di coppia, con un incremento del 10% utilizzando l’etanolo. L’accelerazione da 0 a 100 km/h è ora di 14,7 secondi e la velocità massima è di 164 km/h, con un miglioramento di 12 km/h. Più economico, il modello raggiunge fino a 10,6 km/l in autostrada e 9,8 km/l in città con l’etanolo, e 15,1 km/l in autostrada e 14,0 km/l in città con la benzina.

Fiat è uno dei marchi che partecipano a Carro Sustentável, un programma del Governo Federale che promuoverà l’esenzione dall’IPI (imposta sulla proprietà industriale) sui veicoli compatti prodotti in Brasile ad alta efficienza energetica e ambientale, e Fiat Mobi è uno dei modelli idonei a questa iniziativa.