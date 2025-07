Citroën Aircross XTR 2026: debutto previsto ad ottobre in Brasile

Il sito brasiliano Autos Segredos ha avvistato la Citroën Aircross XTR 2026 nascosta tra altri prototipi di Stellantis. La nuova versione, come previsto, avrà adesivi solo sul montante posteriore e sulla parte inferiore delle portiere. L’esemplare avvistato aveva la carrozzeria dello stesso colore. Sarà disponibile nei modelli a cinque e sette posti. L’arrivo di questa versione segnerà anche l’adozione ufficiale del nome Aircross, dopo essere stata lanciata come C3 Aircross.

Citroën Aircross XTR 2026 sarà basata sulla versione Shine

La Citroën Aircross 2026 sarà disponibile in diverse versioni: Feel, Feel 7L, Feel Pack, Feel Pack 7L, Shine, Shine 7L, XTR e XTR 7L, tutte dotate del motore 1.0 Turbo 200 Flex abbinato a un cambio CVT. Il motore da 1.0 litro eroga 130 CV con etanolo e 125 CV con benzina, offrendo una coppia di 20,4 kgfm indipendentemente dal carburante utilizzato. La trasmissione CVT simula sette marce per una guida fluida e dinamica.

La versione XTR, basata sul livello Shine, si distingue per i cerchi da 17 pollici rifiniti in nero e pneumatici 215/60 R17. Esteticamente, la XTR si caratterizza per dettagli esclusivi come l’emblema posteriore XTR e un paraurti arricchito da inserti arancioni, che ne sottolineano il carattere sportivo e distintivo rispetto alle altre versioni.

All’interno, il Citroën Aircross XTR 2026 presenterà rivestimenti in materiale sintetico nero con dettagli arancioni. Anche il cruscotto sarà caratterizzato da dettagli arancioni. Per quanto riguarda le dotazioni di serie, la nuova versione top di gamma del SUV di Citroen sarà dotata, tra le altre cose, di aria condizionata digitale, sterzo elettrico, alzacristalli elettrici, serrature elettriche, centro multimediale, allarme, caricabatterie a induzione per cellulari.

Per quanto riguarda la sicurezza, la Citroën Aircross XTR 2026 manterrà i quattro airbag (due laterali e due anteriori), i freni ABS con EBD, l’assistenza alla partenza in salita, il sistema di fissaggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini, le cinture di sicurezza a tre punti e i poggiatesta per tutti gli occupanti, i controlli di trazione e stabilità.