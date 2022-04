Nuova Fiat Panda 2024: design, caratteristiche, motori

Nuova Fiat Panda 2024 sarà una delle novità più interessanti relative al futuro della principale casa automobilistica italiana. Di questo modello sappiamo che per qualche anno si affiancherà all’attuale generazione di Panda che continuerà ad essere prodotta sino al 2026. La vettura in questa sua nuova generazione sarà molto diversa dal modello attuale.

Nuova Fiat Panda 2024: ecco cosa sappiamo a proposito di questo atteso modello

Per la nuova Fiat Panda 2024 ci sarà un cambio di dimensioni con una lunghezza che sfiorerà i 4 metri. Questo comporterà un cambio di segmento con l’addio al segmento A in favore del più redditizio segmento B. Inoltre cambierà completamente il design che diventerà molto più vicino nello stile a quello della concept car Fiat Centoventi.

La nuova Fiat Panda sarà realizzata sulla piattaforma CMP dell’ex gruppo PSA e arriverà sul mercato solo in versione elettrica al 100 per cento. L’auto avrà il compito di democraticizzare le auto elettriche permettendo a tutti di acquistarle e rendendo Fiat una sorta di Tesla del popolo.

A proposito della nuova Fiat Panda 2024 segnaliamo che l’auto avrà una duplice anima. Infatti tornerà nelle vesti di supermini elettrica ma anche di SUV compatto. Quest’ultimo sarà prodotto a Tychy, la supermini invece dovrebbe essere costruita in uno degli stabilimenti che il gruppo Stellantis possiede nell’est dell’Europa. Kragujevac in Serbia potrebbe essere il luogo giusto per la produzione di questo modello ma non possiamo escludere nemmeno che alla fine venga scelto Trnava.

L’autonomia di questa vettura dovrebbe garantire non meno di 400 km con una carica completa. Quanto alla gamma dei motori, previste diverse versioni che varieranno a seconda della potenza del motore e dell’autonomia garantita.

