Nuova Alfa Romeo Stelvio: ecco l’asso nella manica

La nuova Alfa Romeo Stelvio è la futura generazione del primo SUV nella storia della casa automobilistica del Biscione. Molto probabilmente il debutto di questo modello sul mercato avverrà nel corso del 2026. A proposito di questa importante novità per la gamma dello storico marchio milanese, sono in tanti a domandarsi quali saranno le principali differenze rispetto alla versione attuale.

Nuova Alfa Romeo Stelvio: ecco come cambierà nel 2026 con la futura generazione

La prima novità sarà che la nuova Alfa Romeo Stelvio arriverà sul mercato solo con motori elettrici al 100 per cento. Probabile la conferma per la versione Quadrifoglio che rimarrà la top di gamma e offrirà prestazioni all’altezza del suo nome. Quanto all’asso nella manica di questo futuro modello di Alfa Romeo, si dice che il design dell’auto sarà reso ancora più sportivo e accattivante rispetto a quello del modello attuale che presto riceverà un restyling.

Dunque la nuova Alfa Romeo Stelvio punterà forte sullo stile che rappresenterà una sorta di anticipazione di quello che poi vedremo nel 2027 con il futuro E-SUV che come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi si potrebbe chiamare Castello. Il design di questo SUV sarà realizzato interamente dal designer di Alfa Romeo Alejandro Mesonero Romanos e dal suo staff.

Lo spagnolo ex Seat ha già anticipato che vuole dare ancora più personalità alla seconda generazione del SUV del Biscione.

Ricordiamo che questo sarà in futuro uno dei 4 SUV che caratterizzeranno la gamma di Alfa Romeo. Infatti oltre a questo modello ci saranno anche Alfa Romeo Tonale, Brennero e il futuro E-SUV. Grazie a questi modelli le vendite di Alfa Romeo dovrebbero subire una forte impennata con il marchio che potrebbe nuovamente tornare a dire la sua nel segmento premium del mercato auto a livello globale.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Giulia e Stelvio Estrema: in onda lo spot dedicato alla serie speciale

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!