Alfa Romeo è Automotive Partner della Hopman Cup 2025 che si disputerà a Bari

Alfa Romeo scende sui campi da tennis della Hopman Cup 2025, in qualità di Automotive Partner, per ribadire il suo profondo legame con il mondo dello sport d’eccellenza. La storica competizione internazionale di tennis a squadre miste, organizzata da Tennium e dalla Federazione Internazionale Tennis (ITF), si sta svolgendo attualmente alla Fiera del Levante di Bari, con l’Italia come Paese ospitante per la prima volta nella sua storia.

Alfa Romeo illuminerà l’atmosfera con modelli iconici esposti all’interno dell’impianto

La Hopman Cup 2025 riunisce sei squadre nazionali – Italia, Canada, Grecia, Spagna, Francia e Croazia – in una competizione che celebra il tennis come sport di squadra. Ogni incontro prevede tre partite: singolare femminile, singolare maschile e doppio misto. I giovani talenti Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli partecipano al prestigioso evento, determinati a tenere alta la bandiera italiana in una sfida che unisce passione, impegno e spirito di squadra. Un format unico nel panorama internazionale, in quanto fa leva sia sulla performance individuale che sulla coesione di squadra: Alfa Romeo recepisce pienamente questi principi e li integra nella sua visione di progresso tecnico e umano applicato alla mobilità del futuro.

In particolare, il marchio partecipa attivamente all’organizzazione della Hopman Cup 2025, contribuendo con un’esposizione di modelli nel campo di gara e aggiungendo un’esperienza prestigiosa all’evento. Come in campo, dove i tennisti italiani uniscono tecnica e grinta per affrontare ogni match, così la gamma Alfa Romeo si distingue per la capacità di dominare ogni “campo di gioco”, che si tratti delle strade cittadine o dei percorsi tortuosi della campagna, garantendo il massimo in termini di dinamica di guida, comfort e tecnologia.

La nuova Alfa Romeo Junior incarna perfettamente la visione contemporanea del marchio: un modello compatto, accessibile e capace di risvegliare la passione per la guida sportiva tipica del Biscione. Concepita per attrarre una nuova generazione di appassionati, la Junior unisce il design italiano all’emozione della guida e alla crescente attenzione per la sostenibilità. La gamma proposta è tra le più complete della categoria: si parte dalla versione elettrica Veloce, con 280 CV, fino alla nuova ibrida Q4, pensata per chi cerca versatilità e prestazioni in un’auto compatta. La flotta ufficiale di Alfa Romeo per gli eventi sportivi si arricchisce anche di altri modelli di punta: la Tonale, il primo SUV compatto elettrificato della casa, che offre un perfetto equilibrio tra sportività ed efficienza, e il pluripremiato Stelvio, che ha saputo ridefinire i canoni del SUV sportivo nel segmento D. Una proposta completa per chi desidera vivere l’esperienza Alfa Romeo tra innovazione, performance e stile.

Partecipare alla Hopman Cup 2025 rappresenta quindi per Alfa Romeo un’occasione d’eccezione per mettere in risalto l’eleganza, il dinamismo e la tecnologia di tre modelli simbolo dell’eccellenza italiana, in perfetta sintonia con lo spirito competitivo e internazionale dell’evento. Del resto, il marchio della nobile sportività italiana è da sempre al fianco dei campioni di diverse discipline fin dal 1910 e sostiene gli eventi agonistici di più alto profilo, a dimostrazione dell’audacia e della passione che da sempre contraddistinguono il marchio Alfa Romeo.