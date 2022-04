Maserati: quali potrebbero essere i futuri sviluppi della gamma?

Maserati ha già avviato il suo piano di rilancio iniziato con la sportiva MC20, continuato a marzo di quest’anno con il debutto del SUV di segmento D Grecale. Sempre nel corso del 2022 sono attese altre due novità importanti: la nuova GranTurismo e la MC20 Cabrio. Poi via via nei prossimi anni arriveranno le versioni elettriche di Grecale, GranTurismo e GranCabrio nel 2023, mentre successivamente sono attese le nuove generazioni di Levante e di Quattroporte.

Maserati: ecco come si potrebbe evolvere la sua gamma in futuro

Anche queste due vetture che continueranno ad essere prodotte a Mirafiori riceveranno una versione completamente elettrica della gamma Folgore. Quello che in tanti si domandano e se, a parte queste novità già annunciate, ci dobbiamo aspettare qualcos’altro. Nel breve termine la risposta è no in quanto già i programmi di Maserati sono stati tracciati dal CEO Davide Grasso e le novità saranno dunque quelle che vi abbiamo appena rivelato.

Successivamente però, se le cose nel frattempo saranno andate per il verso giusto e gli obiettivi di vendita saranno stati raggiunti allora è probabile che la gamma venga arricchita con nuovi modelli.

E’ molto probabile l’aggiunta di nuovi SUV che serviranno al marchio per fare bene in mercati importanti quali Cina, Nord America e Medio Oriente. In particolare si vocifera dell’arrivo di un SUV più grande di Levante. Non escludiamo inoltre l’arrivo di una nuova auto sportiva. Sembra invece decisamente più difficile l’arrivo di un modello più compatto di Grecale che dunque pare destinata ad essere la nuova entry level della gamma del Tridente per molto tempo.

