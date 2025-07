Non solo Alfa Romeo: c’è un’altra 33 Stradale artigianale e con V8 Ferrari

Nel panorama delle riedizioni moderne di icone automobilistiche, la 33 Stradale è una delle più affascinanti e difficili da replicare. Se nel 2023 Alfa Romeo ha annunciato una versione contemporanea della sua leggendaria sportiva del 1967, con consegne già inaugurate e celebrate nel 2025, non è stata l’unica realtà a cimentarsi nell’impresa.

Una piccola ma ambiziosa azienda chiamata PPW ha sviluppato un proprio tributo, si chiama PPW R33, ed è una supercar dallo spirito purista, interamente costruita a mano, senza compromessi tecnologici moderni.

Questa reinterpretazione della 33 Stradale omaggia l’essenza delle vetture da corsa anni Sessanta, eliminando ogni elemento superfluo. Niente assistenza alla guida, nessun servosterzo né servofreno: persino il controllo di trazione è assente. Il cuore pulsante è un motore V8 aspirato da 4,2 litri da 376 CV, lo stesso tipo di motore visto in modelli come la Quattroporte GTS e la Ferrari F430. È abbinato a un cambio manuale a sei rapporti, con trazione posteriore e un’esperienza di guida analogica, cruda e coinvolgente.

Il telaio in acciaio, progettato in-house, mantiene le proporzioni originali della 33 Stradale, ma è aggiornato con materiali e tecnologie moderne per garantire rigidità e affidabilità superiori. La carrozzeria in alluminio battuto a mano, senza fibra di carbonio, è un tributo all’artigianato classico, con pannelli scolpiti con tecniche contemporanee. Il peso complessivo resta sotto la soglia dei 1.000 kg, garantendo prestazioni esaltanti anche senza potenza esagerata. Le sospensioni su misura sono firmate Gazzmatic International, mentre l’impianto frenante è affidato a componenti Wilwood di alta qualità.

Ogni esemplare di questo tributo alla storica 33 Stradale italiana è altamente personalizzabile, in base alle preferenze del cliente. Nata come modello unico per il collezionista David Hutchinson, la R33 ha richiesto cinque anni di sviluppo. Ma vista la qualità del progetto, PPW ha deciso di realizzarne 33 esemplari, in linea simbolica con il nome originale. Il prezzo appare molto competitivo rispetto alla rivale ufficiale, ovvero circa 724.000 dollari, ben lontano dal prezzo base di 1,5 milioni di euro della nuova Alfa 33 Stradale.