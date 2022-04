Alfa Romeo Giulia e Stelvio, nuova Ferrari: le news della settimana

Bentornati su ClubAlfa.it e Buona Pasqua a tutti. Anche in questa domenica di festa fa il suo ritorno il nostro tradizionale appuntamento domenicale con la rubrica dedicata alle migliori news della settimana che si avvia alla conclusione. In questi ultimi sette giorni, da lunedì 11 ad oggi domenica 17 aprile, non sono mancate le news interessati da riepilogare per quanto riguarda il mondo Alfa Romeo, il gruppo Stellantis e il settore delle quattro ruote.

Partiamo da Alfa Romeo. Questa settimana registriamo nuove informazioni sui restyling di Giulia e Stelvio che debutteranno nel corso dei prossimi mesi andando a rinnovare la gamma dei due modelli della casa italiana con diverse novità e, probabilmente, un adeguamento dei prezzi rispetto ai modelli attualmente sul mercato.

Nel frattempo, si parla anche dell’Alfa Romeo Tonale, che sarà acquistabile con gli incentivi statali, e del nuovo Alfa Romeo B-SUV, modello entrato in una fase decisiva del suo sviluppo in attesa del debutto ufficiale programmato, molto probabilmente, per il 2024. Sul nuovo progetto arrivano diverse novità.

Ferrari, intanto, ha annunciato il debutto di un nuovo modello per il 19 aprile. Il progetto in questione potrebbe essere una nuova ibrida, strettamente collegata alla Ferrari 296 GTB presentata lo scorso anno. Da segnalare, intanto, l’arrivo di nuove foto spia del Ferrari Purosangue che dovrebbe debuttare nel corso semestre dell’anno.

Da segnalare che Fiat ha anticipato una possibile commercializzazione in Nord America della Fiat 500 Elettrica. Contestualmente, dal progetto è iniziato lo sviluppo di una variante Abarth. Tra le altre news della settimana segnaliamo nuovi dettagli sull’imminente Jeep B-SUV in arrivo entro fine anno e sul futuro di Lancia.

Alfa Romeo

Alfa Romeo lavora al restyling dell’Alfa Romeo Stelvio. Il nuovo SUV della casa italiana continuerà ad essere parte integrante della gamma del marchio anche per i prossimi anni grazie ad una serie di importanti aggiornamenti in arrivo. Ecco cosa potrebbe cambiare con il nuovo restyling dell’Alfa Romeo Stelvio al debutto entro la fine dell’anno in corso.

In questi giorni si parla anche di Alfa Romeo Giulia restyling. L’aggiornamento debutterà in parallelo alla presentazione dello Stelvio restyling. Secondo le prime informazioni sul progetto della nuova berlina, con il restyling potrebbe esserci anche un aumento di prezzo per la Giulia che dovrebbe arrivare sul mercato con un listino più alto.

Il nuovo Alfa Romeo Tonale si prepara al debutto sul mercato. Il SUV della casa italiana sarà compatibile con gli incentivi statali grazie alle sue varianti elettrificate. Da notare, però, che la versione Edizione Speciale non sarà acquistabile ricorrendo all’ecobonus a causa di un livello di emissioni troppo alto.

Per la serie speciale di lancio del Tonale sarà necessario sborsare l’intera cifra richiesta, senza poter contare sull’ecobonus. In ogni caso, il Tonale sarà disponibile anche con il noleggio a lungo termine con la possibilità di accedere a condizioni particolarmente agevolate per i clienti della casa italiana.

Alfa Romeo, intanto, si prepara a completare il progetto dell’Alfa Romeo B-SUV che debutterà nel corso del 2024. In questi giorni, secondo alcuni report, il design dell’Alfa Romeo B-SUV sarà definito in tutti i suoi dettagli in modo da poter avviare i lavori di pre-produzione in vista del debutto che dista circa due anni.

Sul progetto del B-SUV ci sono tante indiscrezioni. Ecco come potrebbe chiamarsi il nuovo B-SUV Alfa Romeo considerando le tante ipotesi emerse in questi mesi. Da notare che la scelta di puntare su di una gamma SUV per il futuro Alfa Romeo è legata anche ad un’eredità da parte di Marchionne.

Da segnalare, intanto, che in questi giorni sono emerse nuove conferme relative ad una nuova generazione di Alfa Romeo MiTo. Il progetto è sul tavolo e potrebbe rappresentare una parte importante del piano di rilancio del marchio italiano nel corso dei prossimi anni. Alfa Romeo potrebbe, in questo modo, soddisfare le esigenze di tanti clienti interessati a progetti come la nuova MiTo. Nel frattempo, si torna a parlare anche di una nuova Alfa Romeo 33 Stradale.

Il futuro di Alfa Romeo sarà ancora legato alla Formula 1. La conferma indiretta sulla questione arriva dal parere positivo di Tavares in merito alla presenza della casa italiana in Formula 1. Anche per i prossimi anni, quindi, il marchio potrà contare su una scuderia nel campionato nonostante, per ora, non siano arrivati grandi risultati.

Fiat

La gamma Fiat potrà essere acquistata, con diversi modelli, ricorrendo agli incentivi statali. Ecco quali sono tutti i modelli Fiat acquistabili con gli incentivi. Il marchio italiano propone sia la 500 elettrica che diversi modelli mild hybrid che rientrano nelle fasce di emissioni compatibili con gli incentivi statali, oramai prossimi al debutto.

Da segnalare che in questi giorni si è registrato il debutto della nuova Fiat 500 Elettrica La Prima by Bocelli, nuova versione speciale della city car elettrica di Fiat. Fiat ha anche esposto la 500 Elettrica al Salone di New York andando, di fatto, ad anticipare un possibile debutto sul mercato nordamericano.

Dalla base della Fiat 500 Elettrica sarà sviluppata anche la prima Abarth a zero emissioni. Il progetto dovrebbe debuttare il prossimo anno ed è già in fase di test. La conferma arriva da una nuova serie di foto spia apparse online in questi giorni che ci mostrano il primo prototipo del progetto. Ecco le foto in questione:

Nel frattempo, il Fiat Pulse conquista la leadership di vendite in Brasile, tra i SUV, nel corso della prima parte di aprile, confermandosi come un modello di grandissimo riferimento per tutto il marchio sul mercato sudamericano. Per il futuro, Fiat punterà fortissimo sul SUV per continuare la sua crescita.

Ferrari

La gamma Ferrari si prepara a registrare un’importante novità. La casa di Maranello ha annunciato il debutto di un nuovo modello per il prossimo 19 di aprile, senza però rivelare alcun dettaglio aggiuntivo sul progetto. Secondo le prime informazioni, il nuovo modello in arrivo potrebbe essere la Ferrari 296 GTS, ovvero la variante spider della 296 GTB, l’ibrida con il motore V6.

Ferrari continua a lavorare al nuovo Ferrari Purosangue in attesa del debutto ufficiale in programma nel corso dei prossimi mesi. In questi giorni, il nuovo SUV di casa Ferrari si mostra in una nuova serie di foto spia che ci confermano la fase avanzata dello sviluppo ed un debutto oramai davvero ad un passo. Da notare che, stando alle prime informazioni, il Ferrari Purosangue sarà disponibile inizialmente in quantità limitate rispetto alle tante richieste in arrivo dalla clientela.

Maserati

Il Maserati Grecale è ufficiale ed è pronto al debutto. In attesa dell’avvio ufficiale della produzione, il SUV è protagonista della prima promozione con leasing riservata ai clienti interessati a mettersi alla guida delle prime unità di Grecale realizzate da Maserati. La promozione risulta essere particolarmente conveniente, garantendo tanti vantaggi ai clienti.

Jeep

Jeep si prepara a presentare il suo nuovo B-SUV. Il modello sarà il futuro entry level della gamma e sarà prodotto nello stabilimento di Tychy, in Polonia, sito dove ci sarà la produzione anche del futuro B-SUV di casa Alfa Romeo. In questi giorni è arrivata la conferma che la prima unità del B-SUV di Jeep è stata assemblata.

Nel frattempo, in Nord America, si registra un grande successo per la Jeep Wrangler 4xe. La versione plug-in hybrid della Wrangler, infatti, è il modello ibrido più venduto nel USA nel corso della prima parte del 2022. Per il marchio si tratta di un grande successo che conferma l’interesse dei clienti verso le soluzioni ibride.

Stellantis

Stellantis si prepara a vivere un 2023 davvero importante. Il gruppo punterà moltissimo su di un programma di rafforzamento che registrerà una decisa accelerazione nel corso dei prossimi mesi. Ecco perché il 2023 sarà un anno importantissimo per Stellantis e quali potrebbero essere le novità in arrivo nei prossimi anni.

Nel frattempo, il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, è al centro delle polemiche per il suo compenso. Il manager, con la fusione, ha registrato un importante incremento della sua retribuzione, giustificato in vari modi dall’azienda ma visto di cattivo occhio in Francia per via dei tagli che il gruppo farà alla forza lavoro. Ecco come Stellantis ha risposto alle critiche sui compensi di Tavares.

Da notare che tra alcuni mesi Stellantis dovrebbe chiarire quale sarà il futuro di Kragujevac. Lo stabilimento serbo del gruppo, dove viene prodotta la Fiat 500L, è pronto ad un nuovo progetto e Stellantis dovrebbe confermarne la realizzazione nel corso dei prossimi mesi avviando un programma di rinnovamento dell’impianto. Da segnalare, inoltre, che lo stabilimento Sevel del gruppo continua a registrare notevoli problemi.

Tra gli obiettivi del futuro di Stellantis c’è quello di creare una gamma di brand premium composta da Alfa Romeo, DS e Lancia. Secondo alcuni osservatori, il progetto di rilanciare tre brand premium in contemporanea potrebbe essere una follia per via delle tante difficoltà che si incontreranno lungo il percorso. Stellantis, però, non è intenzionata a fermarsi.

Stellantis garantirà le risorse per il futuro di Lancia. Il marchio continuerà a crescere nel corso del prossimo futuro grazie all’arrivo di tre nuovi modelli che rinnoveranno la gamma. Nel frattempo, Tavares apre ad un possibile ritorno di Lancia nel motorsport confermando l’interesse per lo sviluppo di progetti di questo tipo nel corso dei prossimi anni.

Da segnalare che, in questi giorni, Luca Napolitano, attualmente alla guida del marchio Lancia, ha chiarito quali saranno le strategie di Lancia per creare una gamma di modelli premium. Il brand punterà forte su alcuni settori del mercato, rafforzando la sua presenza in tutta Europa dove manca da diversi anni.

Tra i modelli del futuro di Lancia ci sarà anche la nuova Lancia Aurelia. Si tratta di un SUV di segmento C che arriverà sul mercato dopo la nuova generazione di Ypsilon. Ecco un render che prova ad anticipare il design della nuova Lancia Aurelia, modello atteso per il 2026 e previsto in produzione a Melfi.

Con questa news termina la nostra rubrica domenicale relativa alle migliori news della settimana. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 24 aprile. Vi ricordiamo di continuare a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social (trovate tutti i link utili ad inizio articolo), per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote italiano.

